4 αποχρώσεις μαλλιών που θα βλέπουμε παντού αυτό το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο έχει τον δικό του τρόπο να μας βάζει σε διάθεση ανανέωσης. Τα πιο ζεστά ρούχα επιστρέφουν στην ντουλάπα, οι γήινες αποχρώσεις κυριαρχούν ξανά και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά αρχίζουμε να κοιτάμε λίγο διαφορετικά και τα μαλλιά μας. Δεν χρειάζεται, βέβαια, μια θεαματική αλλαγή για να νιώσεις ότι μπαίνεις στη νέα σεζόν με ανανεωμένο look. Μερικές φορές η σωστή απόχρωση και λίγη περισσότερη διάσταση στο χρώμα αρκούν. Οι φετινές τάσεις κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο φυσικά αποτελέσματα, πλούσια καστανά, ζεστές χρυσαφένιες ανταύγειες και ξανθά που φωτίζουν το πρόσωπο χωρίς να δείχνουν υπερβολικά δουλεμένα.

Poetic romantic balayage

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leslie Shores (@leslieshoreshair)



Το balayage γίνεται πιο διακριτικό και αφήνει πίσω του τις πολύ έντονες αντιθέσεις. Το poetic romantic balayage βασίζεται σε ανταύγειες που βρίσκονται πολύ κοντά στον φυσικό τόνο των μαλλιών, με αποτέλεσμα το χρώμα να αποκτά βάθος χωρίς να φαίνεται επιτηδευμένο.

Είναι μια επιλογή που μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές διαφορετικές βάσεις, ιδιαίτερα αν θέλεις ένα κομψό αποτέλεσμα που δεν θα χρειάζεται συνεχώς συντήρηση. Μια ημιμόνιμη βαφή χωρίς αμμωνία μπορεί επίσης να αποτελέσει επιλογή, ανάλογα πάντα με το αρχικό χρώμα και το αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις. Επειδή οι τόνοι δένουν μεταξύ τους, η ρίζα μεγαλώνει πιο φυσικά και η μετάβαση μέχρι το επόμενο ραντεβού στο κομμωτήριο γίνεται αρκετά πιο ομαλή.

Cocoa brondette

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leslie Shores (@leslieshoreshair)



Αν αγαπάς τα καστανά αλλά θέλεις κάτι πιο φωτεινό και πλούσιο, το cocoa brondette βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο brunette και στις πιο ζεστές σοκολατί αποχρώσεις. Η βάση παραμένει βαθιά καστανή, ενώ οι διακριτικές ανταύγειες προσθέτουν λάμψη και κίνηση.

Η απόχρωση μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον τόνο της επιδερμίδας, αλλά δείχνει ιδιαίτερα αρμονική σε ουδέτερους και olive τόνους. Ανάλογα με τη φυσική βάση των μαλλιών, το χρώμα μπορεί να κινηθεί περίπου στα επίπεδα 5 έως 7 ή να δημιουργηθεί με λεπτές ανταύγειες που προσθέτουν διάσταση χωρίς να αλλάζουν εντελώς τον χαρακτήρα του καστανού.

Caramelized amber highlights

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ОБУЧЕНИЕ|КОЛОРИСТ|АКТАУ| (@adjibaeva_dana)



Χρυσό, κεχριμπάρι και απαλός χαλκός συναντιούνται σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποχρώσεις του φθινοπώρου. Τα caramelized amber highlights δίνουν στα μαλλιά αυτή τη ζεστή, σχεδόν φωτισμένη από τον ήλιο όψη, μόνο που αυτή τη φορά οι τόνοι είναι πιο βαθιοί και γήινοι.

Το αποτέλεσμα αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε καστανά και πυκνά μαλλιά, καθώς οι διαφορετικοί τόνοι κάνουν την κίνηση και τον όγκο πιο εμφανείς. Οι πιο φωτεινές ανταύγειες μπορούν να τοποθετηθούν κυρίως γύρω από το πρόσωπο, ώστε να το φωτίζουν, ενώ η έντασή τους προσαρμόζεται ανάλογα με το πόσο έντονη αλλαγή θέλεις.

Cloud balayage

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 🇬🇧 BLONDES | BALAYAGE LOVER | INTERNATIONAL EDUCATOR (@tialambourn_hair)



Για τις ξανθές που δεν θέλουν να αποχωριστούν τη φωτεινότητα των μαλλιών τους το φθινόπωρο, το cloud balayage είναι η πιο ψυχρή και αέρινη πρόταση της σεζόν. Λευκές ξανθές ανταύγειες προστίθενται πάνω σε μια ήδη ανοιχτή βάση και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα με διάσταση, χωρίς το αυστηρό και απαιτητικό φινίρισμα ενός ομοιόμορφου πλατινέ.

Μπορεί επίσης να λειτουργήσει όμορφα σε μαλλιά που αρχίζουν να γκριζάρουν, αφού οι πολύ ανοιχτές ψυχρές ανταύγειες βοηθούν το φυσικό γκρι να ενσωματωθεί πιο αρμονικά στο συνολικό χρώμα. Η τεχνική μπορεί να γίνει με balayage ή foilyage, με στόχο να παραμείνει το ξανθό φωτεινό αλλά ταυτόχρονα φυσικό και μαλακό.

Το κοινό στοιχείο και των τεσσάρων τάσεων είναι ξεκάθαρο. Αυτό το φθινόπωρο το χρώμα δεν χρειάζεται να φωνάζει για να κάνει διαφορά. Οι πιο ενδιαφέρουσες επιλογές βασίζονται στη σωστή τοποθέτηση των ανταύγειων, στις πλούσιες αποχρώσεις και σε ένα αποτέλεσμα που μοιάζει περισσότερο με ανανεωμένη εκδοχή των φυσικών σου μαλλιών παρά με μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση.