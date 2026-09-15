Κάποιες μέρες θέλεις απλώς να βάλεις την κρέμα σου και να φύγεις. Άλλες, απολαμβάνεις λίγο περισσότερο τον χρόνο μπροστά στον καθρέφτη, δοκιμάζεις ένα διαφορετικό κραγιόν ή ασχολείσαι με τα μαλλιά σου. Η ρουτίνα ομορφιάς σου χρειάζεται να χωράει και τις δύο διαθέσεις, χωρίς να καταλήγει να γίνει άλλη μια υποχρέωση.

Ρουτίνα ομορφιάς με προσοχή στην υφή

Αν αναζητάς φροντίδα για τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, η σειρά TIME-FILLER 5XP της FILORGA περιλαμβάνει κρέμα προσώπου, ορό και κρέμα ματιών. Σύμφωνα με την εταιρεία, στοχεύει σε πέντε τύπους ρυτίδων, από τις γραμμές έκφρασης μέχρι τις ρυτίδες αφυδάτωσης και λαιμού. Εκεί που αξίζει να σταθείς είναι και η επιλογή υφής. Η πλούσια κρέμα απευθύνεται σε κανονικές και ξηρές επιδερμίδες, ενώ η εκδοχή gel σε μεικτές και λιπαρές. Έτσι, μπορείς να διαλέξεις με βάση την αίσθηση που προτιμάς στην καθημερινότητά σου.

Όταν σε απασχολούν τα σπυράκια

Αν οι ατέλειες σε απασχολούν περισσότερο, η Sisley προτείνει το Corrective Serum for Blemish Prone Skin. Η εταιρεία το σχεδίασε για τη λιπαρότητα, τους ορατούς πόρους και τα σημάδια που αφήνουν οι ατέλειες, με συστατικά όπως σουκινικό οξύ και εκχύλισμα φλοιού ροδιού. Η ελαφριά υφή και το σταγονόμετρο εξυπηρετούν την καθημερινή εφαρμογή. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μπορείς να δώσεις προτεραιότητα σε μια συγκεκριμένη ανάγκη, χωρίς να αλλάξεις αυτομάτως όλα τα προϊόντα που ήδη χρησιμοποιείς.

Ρουτίνα ομορφιάς με την ενυδάτωση σε πρώτο πλάνο

Όταν νιώθεις την επιδερμίδα σου να «τραβάει», θέλεις πάνω απ’ όλα άνεση. Η σειρά Hydrabio της BIODERMA συνδυάζει καθαρισμό και ενυδάτωση, με επιλογές που προσαρμόζεις στις προτιμήσεις σου. Διαλέγεις το Gel Moussant αν αγαπάς τον αφρό ή το Micellar H2O αν προτιμάς καθαρισμό χωρίς ξέβγαλμα. Στη συνέχεια, έχεις το Sérum και δύο διαφορετικές υφές κρέμας: τη Légère για κανονικό έως μικτό δέρμα και τη Riche για ξηρό έως πολύ ξηρό. Η Perfecteur SPF30 προσθέτει απαλή ροζ απόχρωση και προστασία UVA/UVB.

Λίγη φροντίδα και για το τριχωτό

Στα μαλλιά, το Revitalizing Fortifying Super Serum Advanced Formula της Hair Rituel by Sisley στρέφει την προσοχή στο τριχωτό. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει δεκαπέντε δραστικά συστατικά, ανάμεσά τους εκχύλισμα τζίντζερ, τετραπεπτίδιο και βιταμίνη Β12. Η μάρκα το προτείνει για την ενίσχυση των μαλλιών και τη μείωση της τριχόπτωσης, με δύο έως τρεις εφαρμογές την εβδομάδα. Κράτησε, λοιπόν, και τη συχνότητα χρήσης στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι αν ταιριάζει στις συνήθειές σου.

Ρουτίνα ομορφιάς με λίγο περισσότερο χρώμα

Για τις μέρες που θέλεις μια γρήγορη πινελιά λάμψης, η συλλογή Twist της Sisley προσφέρει εύχρηστα μολύβια για χείλη, μάτια και ζυγωματικά. Το νέο Phyto-Twist Topcoat προσθέτει ιριδισμούς και το φοράς μόνο του ή πάνω από άλλο προϊόν. Παράλληλα, οι νέες αποχρώσεις στα Phyto-Lip Twist και Phyto-Blush Twist σου δίνουν χώρο να παίξεις με το χρώμα.

Αν πάλι αναζητάς μια ιδέα περιποίησης για τον σύντροφό σου, το Sisleÿum for Men Protective Shaving Care συνδυάζει προετοιμασία, προστασία και άνεση στο ξύρισμα, σύμφωνα με τη Sisley .

Τελικά, η ρουτίνα ομορφιάς σου αποκτά νόημα όταν εξυπηρετεί εσένα. Διάλεξε ό,τι ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου και άφησε χώρο για εκείνη τη μικρή απόλαυση που σε κάνει να χαίρεσαι την περιποίησή σου.