Υπάρχουν φορές που δεν χρειάζεσαι ακόμα ένα εντυπωσιακό ρούχο που θα φορέσεις δύο φορές και μετά θα ξεχάσεις στη ντουλάπα. Θέλεις εκείνο το καλό πουλόβερ που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα, ένα παλτό που δεν θα βαρεθείς τον επόμενο χειμώνα και ένα σακάκι που μπορεί να σε ακολουθήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή ακριβώς τη λογική φαίνεται να ακολουθεί η Stradivarius Premium συλλογή, η νέα capsule πρόταση της Stradivarius.

Stradivarius Premium συλλογή με έμφαση στην ποιότητα

Εδώ το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται τόσο στο εφήμερο trend όσο στο ίδιο το ρούχο. Η νέα σειρά δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στα υλικά, με κασμίρ, μαλλί, βαμβάκι SUPIMA®, δέρμα, πούπουλο και φτερά να εμφανίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες.

Και αυτό έχει σημασία, γιατί όσο κι αν αγαπάς τη μόδα, στο τέλος θέλεις και να απολαμβάνεις αυτό που φοράς. Να έχει ωραία αίσθηση πάνω σου, να συνδυάζεται εύκολα και να μην χρειάζεται κάθε φορά να στήνεις ολόκληρο outfit γύρω του. Η Premium συλλογή μοιάζει να κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.

Πουλόβερ, παλτό και σακάκια που μένουν στη ντουλάπα

Η συλλογή περιλαμβάνει πλεκτά, πουλόβερ, τοπ, βασικά κομμάτια, σακάκια, τζάκετ και παλτό. Οι γραμμές παραμένουν προσεγμένες, οι όγκοι πιο εκλεπτυσμένοι και τα φινιρίσματα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Δεν μιλάμε, λοιπόν, για ρούχα που προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή με το ζόρι. Αντίθετα, η λογική είναι πιο ήσυχη. Ένα καλό basic μπορεί να φορεθεί με ένα τζιν σήμερα, με ένα tailored παντελόνι αύριο και κάτω από ένα σακάκι την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι άλλωστε και η ουσία μιας σωστά σχεδιασμένης capsule γκαρνταρόμπας.

Μια διαφορετική προσέγγιση στο καθημερινό ντύσιμο

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ίσως ότι η Stradivarius παρουσιάζει τα συγκεκριμένα κομμάτια ως επιλογές που μπορούν να ξεπεράσουν τη λογική μίας μόνο σεζόν. Σε μια εποχή όπου οι τάσεις αλλάζουν σχεδόν πριν προλάβεις να τις φορέσεις, αυτή η προσέγγιση ακούγεται αρκετά ανακουφιστική.

Η Stradivarius Premium συλλογή δεν προσπαθεί να σου πει ότι χρειάζεσαι περισσότερα ρούχα. Σου προτείνει ουσιαστικά να κοιτάξεις λίγο περισσότερο την ποιότητα, τη σύνθεση και το πόσο πραγματικά θα φορέσεις κάτι. Και ίσως τελικά εκεί να βρίσκεται σήμερα η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της μόδας.