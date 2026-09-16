Η εργασία από το σπίτι δεν φαίνεται να συνδέεται απαραίτητα με απομόνωση ή απομάκρυνση από την επαγγελματική ζωή. Αντίθετα, νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν αποκλειστικά από το σπίτι δηλώνουν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση σε σύγκριση με όσους εργάζονται με υβριδικό μοντέλο ή πηγαίνουν καθημερινά στο γραφείο. Οι ερευνητές εξέτασαν συνολικά 7.704 εργαζομένους σε έναν ιατρικό οργανισμό στις ΗΠΑ. Στόχος τους ήταν να αξιολογήσουν πόσο ικανοποιημένοι ένιωθαν οι εργαζόμενοι από τη δουλειά τους, πόσο συνδεδεμένοι αισθάνονταν με τον χώρο εργασίας και πόσοι παρέμεναν στην ίδια θέση έναν χρόνο αργότερα. Τα αποτελέσματα έχουν ενδιαφέρον, καθώς αμφισβητούν την άποψη ότι η πλήρης τηλεργασία οδηγεί υποχρεωτικά σε κοινωνική ή επαγγελματική απομόνωση.

Πιο ικανοποιημένοι όσοι εργάζονται από το σπίτι

Από τους συμμετέχοντες, 1.869 εργάζονταν αποκλειστικά από απόσταση, 2.099 ακολουθούσαν υβριδικό μοντέλο και πήγαιναν στο γραφείο δύο έως τρεις ημέρες την εβδομάδα, ενώ 3.736 εργάζονταν καθημερινά στον χώρο εργασίας.

Η επαγγελματική ικανοποίηση αξιολογήθηκε σε κλίμακα από το 1 έως το 5. Οι εργαζόμενοι που δούλευαν πλήρως από το σπίτι σημείωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο, με 4,22. Ακολούθησαν οι υβριδικοί εργαζόμενοι με 4,12 και όσοι εργάζονταν αποκλειστικά στο γραφείο με 3,89.

Η αξιολόγηση δεν αφορούσε μόνο το αν οι εργαζόμενοι δήλωναν ικανοποιημένοι. Περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, το κατά πόσο ένιωθαν ενεργητικοί στη δουλειά τους, αν μπορούσαν να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή και αν αισθάνονταν ότι ο οργανισμός και οι προϊστάμενοί τους στήριζαν την ευημερία τους.

Η τηλεργασία δεν σημαίνει απαραίτητα απομόνωση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης ήταν ότι οι εργαζόμενοι που δούλευαν αποκλειστικά από το σπίτι δεν ένιωθαν λιγότερο συνδεδεμένοι με το εργασιακό τους περιβάλλον.

Μάλιστα, στις ανοιχτές απαντήσεις για την εργασιακή κουλτούρα, οι πλήρως απομακρυσμένοι εργαζόμενοι κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό θετικών αναφορών σχετικά με τη σύνδεσή τους με τον χώρο εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές ανάμεσα στις τρεις ομάδες ήταν μικρές και δεν θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.

Με άλλα λόγια, η φυσική παρουσία στο γραφείο δεν αποδείχθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για να νιώθει κάποιος μέρος μιας επαγγελματικής ομάδας.

Η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζει την παραμονή στη δουλειά

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης πόσοι εργαζόμενοι είχαν αποχωρήσει από τον οργανισμό έναν χρόνο μετά την αρχική αξιολόγηση. Το ποσοστό αποχώρησης ήταν 7,8% στους εργαζομένους που δούλευαν αποκλειστικά από απόσταση, 8,3% στους υβριδικούς εργαζομένους και 8,8% σε όσους εργάζονταν αποκλειστικά στο γραφείο. Οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Ωστόσο, ένα άλλο εύρημα ήταν πιο ξεκάθαρο. Οι εργαζόμενοι που δήλωναν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση είχαν μικρότερη πιθανότητα να αποχωρήσουν από τον οργανισμό, ανεξάρτητα από το μοντέλο εργασίας που ακολουθούσαν.

Τα αποτελέσματα δεν ισχύουν για όλους

Παρότι τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα, δεν σημαίνει ότι η πλήρης τηλεργασία αποτελεί την καλύτερη επιλογή για κάθε εργαζόμενο ή κάθε επαγγελματικό κλάδο.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε έναν μόνο ιατρικό οργανισμό στις ΗΠΑ. Οι συνθήκες εργασίας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα σε μια διοικητική θέση που επιτρέπει την εργασία από το σπίτι και σε μια κλινική εργασία που απαιτεί καθημερινή φυσική παρουσία.

Επιπλέον, η επαγγελματική ικανοποίηση βασίστηκε στις απαντήσεις των ίδιων των εργαζομένων. Επομένως, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η τηλεργασία προκαλεί μεγαλύτερη ικανοποίηση. Καταγράφει μια σχέση ανάμεσα στο μοντέλο εργασίας και στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αξιολογούν την καθημερινότητά τους.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η πλήρης τηλεργασία δεν συνεπάγεται αναγκαστικά απομόνωση, μειωμένη σύνδεση με την ομάδα ή μεγαλύτερη επιθυμία παραίτησης. Για αρκετούς εργαζομένους, η δυνατότητα να δουλεύουν από το σπίτι μπορεί να σημαίνει καλύτερη ισορροπία, λιγότερη καθημερινή πίεση και μια πιο θετική εμπειρία εργασίας.