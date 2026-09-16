Η μόδα κάποιες φορές είναι πιο σοβαρή και άλλες φορές πιο παιχνιδιάρικη. Φέτος, τα αξεσουάρ αποκτούν προσωπικότητα, τα χρώματα γίνονται πιο έντονα και το styling αφήνει χώρο για λίγο χιούμορ. Δεν χρειάζεται κάθε look να είναι αυστηρό ή απολύτως προβλέψιμο. Μερικές φορές μια τσάντα, ένα charm ή ένα ζευγάρι παπούτσια αρκεί για να αλλάξει όλη την εικόνα σου. Σε αυτή ακριβώς τη λογική κινείται η νέα συλλογή Kurt Geiger Wild Things για το Φθινόπωρο Χειμώνα 2026.

Kurt Geiger Wild Things και η επιστροφή του παιχνιδιού στη μόδα

Η συλλογή δεν προσπαθεί να περάσει απαρατήρητη. Αντίθετα, χτίζεται πάνω σε χρώματα, έντονες υφές και λεπτομέρειες που μοιάζουν λίγο απρόβλεπτες. Οι γνωστές Kensington τσάντες αποκτούν teddy υφές, patchwork στοιχεία και creature inspired τελειώματα, ενώ τα mascot pom pom charms προσθέτουν αυτή τη μικρή δόση υπερβολής που κάνει ένα αξεσουάρ να φαίνεται πιο προσωπικό.

Η λογική πίσω από όλα αυτά είναι ξεκάθαρη. Η προσωπικότητα προηγείται. Δεν φοράς κάτι μόνο επειδή είναι τάση, αλλά επειδή σε κάνει να χαμογελάς, να ξεχωρίζεις ή απλώς να νιώθεις λίγο πιο «εσύ».

Τα παπούτσια γίνονται το βασικό statement

Αν αγαπάς τα παπούτσια που δεν περνούν απαρατήρητα, εδώ μάλλον θα βρεις αρκετούς λόγους να σταθείς λίγο περισσότερο. Το νέο Stomp είναι ένα αρχιτεκτονικό city μποτάκι με έντονη σόλα και μεταλλικές λεπτομέρειες, ενώ στη συλλογή συναντάς ακόμη ψηλές αναδιπλούμενες μπότες, loafers με διακοσμητικά στοιχεία και τακούνια με το χαρακτηριστικό eagle του οίκου.

Παράλληλα, τα slippers επιστρέφουν πιο δυναμικά, με πολύχρωμα mules, cosy μποτάκια και novelty σχέδια που δεν αντιμετωπίζουν το χειμερινό ντύσιμο υπερβολικά σοβαρά. Το αποτέλεσμα θυμίζει τον αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο ντύνεται το Λονδίνο, όπου το κλασικό μπορεί να συνυπάρξει άνετα με το εκκεντρικό.

Μικρές λεπτομέρειες που αλλάζουν όλο το look

Το ενδιαφέρον στη Kurt Geiger Wild Things είναι ότι δεν χρειάζεται να φορέσεις ένα υπερβολικό σύνολο από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ένα ιδιαίτερο charm, μια τσάντα με πλούσια υφή ή ένα statement ζευγάρι παπούτσια μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη στο κατάστημα Kurt Geiger στο Golden Hall, στο Squareshop.gr, στο Kalogirou και μέσω του Classico online.

Τελικά, η Kurt Geiger Wild Things δεν προσπαθεί να σου πει πώς πρέπει να ντυθείς. Σου θυμίζει κάτι πιο απλό και πιο χρήσιμο. Η μόδα έχει περισσότερο ενδιαφέρον όταν αφήνεις λίγο χώρο στο παιχνίδι, στην υπερβολή και κυρίως στη δική σου προσωπικότητα.