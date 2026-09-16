Τραγανό φύλλο, ζουμερή γέμιση και μυρωδικά που δίνουν άρωμα σε κάθε μπουκιά. Αυτή η κοτόπιτα συνδυάζει κοτόπουλο, μανιτάρια και φέτα, ενώ το πράσο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια προσθέτουν μια απαλή γλύκα. Το καλύτερο; Την ψήνουμε στο τηγάνι, χωρίς να ανάψουμε τον φούρνο. Είναι και μια ωραία ιδέα για να αξιοποιήσουμε το μαγειρεμένο κοτόπουλο που έχουμε στο ψυγείο.

Υλικά

Για τη γέμιση

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 γενναιόδωρο κομμάτι βούτυρο

1 πράσο, σε λεπτές ροδέλες

4 έως 5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

150 γρ. λευκά μανιτάρια, σε λεπτές φέτες

225 γρ. μαγειρεμένο κοτόπουλο, χωρίς κόκαλα, σε μικρά κομμάτια ή ίνες

150 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

4 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο άνηθο

4 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό

4 έως 6 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος με υψηλά λιπαρά

Λίγο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Λίγο αλάτι, αν χρειάζεται

Για το φύλλο

200 γρ. φύλλο κρούστας

Ελαιόλαδο για το άλειμμα

Λίγο νερό για το ράντισμα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη γέμιση

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε ένα τηγάνι. Προσθέτουμε το πράσο, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα μανιτάρια και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν.

Μεταφέρουμε τα λαχανικά σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε το μαγειρεμένο κοτόπουλο, τη φέτα, τον άνηθο και τον μαϊντανό. Ρίχνουμε αρχικά 4 κουταλιές κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγη ακόμη, ώστε η γέμιση να γίνει ζουμερή, χωρίς περιττά υγρά.

Προσθέτουμε μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο. Δοκιμάζουμε πριν βάλουμε αλάτι, καθώς η φέτα μπορεί να καλύπτει ήδη τη γεύση που θέλουμε.

Στήνουμε την πίτα

Αλείφουμε με ελαιόλαδο τη βάση ενός αντικολλητικού τηγανιού. Απλώνουμε μερικά φύλλα κρούστας, ώστε να καλύπτουν τη βάση και να περισσεύουν αρκετά έξω από τα τοιχώματα. Λαδώνουμε τα φύλλα και απλώνουμε από πάνω τη μισή γέμιση.

Κόβουμε ένα φύλλο σε κομμάτια και καλύπτουμε τη γέμιση. Αλείφουμε με ελαιόλαδο και ραντίζουμε με ελάχιστο νερό. Προσθέτουμε την υπόλοιπη γέμιση και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας και ραντίζοντας ξανά ελαφρά.

Διπλώνουμε προς το κέντρο τα φύλλα που περισσεύουν έξω από το τηγάνι, ώστε να κλείσουμε την πίτα. Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγο ακόμη ελαιόλαδο και ραντίζουμε με ελάχιστο νερό.

Ψήνουμε σε χαμηλή φωτιά

Ψήνουμε την πίτα σε χαμηλή φωτιά για 6 έως 8 λεπτά. Ελέγχουμε συχνά τη βάση, ανασηκώνοντας προσεκτικά μια άκρη με σπάτουλα, ώστε να μη ροδίσει πολύ γρήγορα.

Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και το καλύπτουμε με ένα μεγάλο πιάτο. Με προσοχή και χρησιμοποιώντας γάντια κουζίνας, αναποδογυρίζουμε την πίτα στο πιάτο. Τη γλιστράμε ξανά στο τηγάνι, με την άψητη πλευρά προς τα κάτω.

Συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 6 έως 8 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και η δεύτερη πλευρά και να γίνει τραγανό το φύλλο.

Μεταφέρουμε την κοτόπιτα σε μια στρογγυλή ξύλινη επιφάνεια και την κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. Τη σερβίρουμε ζεστή ή κρύα, μαζί με μια πράσινη σαλάτα ή λαχανικά.

Καλή απόλαυση!