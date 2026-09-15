Αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα και βατόμουρα συναντιούνται σε ένα ζουμερό γλυκό με βαθύ μωβ χρώμα. Αυτή η φρουτένια πουτίγκα αξιοποιεί απλές φέτες λευκού ψωμιού, που απορροφούν τους χυμούς των φρούτων και σχηματίζουν το περίβλημά της. Δεν χρειάζεται φούρνο, θέλει όμως ένα βράδυ στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί και να ξεφορμαριστεί όμορφα.

Υλικά

400 γρ. αχλάδια, όπως Conference, καθαρισμένα και κομμένα στα τέσσερα

300 γρ. μήλα κατάλληλα για μαγείρεμα, όπως Bramley, καθαρισμένα και κομμένα στα τέσσερα

500 γρ. ώριμα δαμάσκηνα, κομμένα στη μέση, χωρίς κουκούτσι

450 γρ. φρέσκα μαύρα βατόμουρα

200 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

15 γρ. βούτυρο

Λίγο ηλιέλαιο για το άλειμμα της φόρμας

10 χοντρές φέτες λευκού ψωμιού, χωρίς κόρα

Εκτέλεση

Μαγειρεύουμε τα φρούτα

Βάζουμε όλα τα φρούτα, τη ζάχαρη και το βούτυρο σε μια κατσαρόλα. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Ανακατεύουμε όσο λιγότερο γίνεται, ώστε τα φρούτα να κρατήσουν το σχήμα τους και να μη γίνουν πολτός.

Τοποθετούμε ένα σουρωτήρι πάνω από ένα μεγάλο μπολ και αδειάζουμε μέσα το περιεχόμενο της κατσαρόλας. Αφήνουμε τα φρούτα να στραγγίξουν για 8 έως 10 λεπτά, ανακατεύοντας απαλά μία ή δύο φορές. Στόχος είναι να συγκεντρώσουμε περίπου 600 ml χυμού.

Συμπυκνώνουμε τον χυμό

Επιστρέφουμε τον χυμό στην κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 10 έως 15 λεπτά, μέχρι να μειωθεί η ποσότητά του στο μισό. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει για 20 έως 30 λεπτά.

Στρώνουμε το ψωμί

Αλείφουμε ελαφρά με ηλιέλαιο μια βαθιά φόρμα ή ένα μπολ για πουτίγκα, χωρητικότητας 1,5 λίτρου. Στρώνουμε το εσωτερικό με διάφανη μεμβράνη, αφήνοντας αρκετή να περισσεύει γύρω από το χείλος.

Κόβουμε μία φέτα ψωμιού σε κύκλο, ώστε να καλύπτει τον πάτο. Τη βουτάμε γρήγορα στον χυμό και την τοποθετούμε στη βάση.

Κόβουμε τις υπόλοιπες