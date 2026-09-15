Η OPI κυκλοφορεί ξανά διάσημες cult κλασσικές αποχρώσεις καθώς και νέες εκδοχές εμβληματικών χρωμάτων με την συλλογή OPI’s Most Requested Collection για το φθινόπωρο του 2026

Η OPI κυκλοφορεί ξανά διάσημες cult κλασσικές αποχρώσεις καθώς και νέες εκδοχές εμβληματικών χρωμάτων με την συλλογή OPI’s Most Requested Collection για το φθινόπωρο του 2026

Για να γιορτάσει την 45η επέτειο της, η OPI ανοίγει το θησαυροφυλάκιο και επαναφέρει cult κλασσικές αποχρώσεις νυχιών όπως το Every Month is Oktoberfest, Route Beer Float και Mrs. O’ Leary’s BBQ βγάζοντας τα από την απόσυρση, με την συλλογή της OPI’s Most Requested Collection για το φθινόπωρο του 2026. Με μία παλέττα από κορεσμένα crèmes και shimmers χρώματα, τα αγαπημένα αυτά βερνίκια του θησαυροφυλακίου συνδυάζονται με φρέσκα remix εμβληματικών χρωμάτων για 12 νέες μόνιμες αποχρώσεις που αντιστοιχούν στις σειρές GelColor, Nail Lacquer, καθώς και 12 νέες μόνιμες αποχρώσεις στη σειρά Infinite Shine.

Κατευθείαν από το θησαυροφυλάκιο, μελανί μωβ αποχρώσεις (Every Month is Oktoberfest, Lincoln Park at Midnight, Louvre Me Louvre Me Not) και αποχρώσεις του βαθύ κόκκινου και του μπορντό (Vampire State Building, Vodka & Caviar, Mrs. O’Leary’s BBQ) φέρνουν υπερφυσικές σκούρες αποχρώσεις και σοφιστικέ κόκκινα στην σειρά. Ήσυχα ουδέτερα χρώματα (Mod About You Pastel, Route Beer Float) γειώνουν την παλέττα ενώ οι έντονες ροζ και οι cranberry αποχρώσεις (It’s All Greek to Me, Koala Bear-y, Deer Valley Spice) προσθέτουν διασκεδαστικό και έντονο χρώμα. Οι προτάσεις από την συλλογή του θησαυροφυλακίου ολοκληρώνονται με ξεχωριστές αποχρώσεις του μπρονζέ καφέ (Espresso Your Style) και του σκούρου γκρι-πράσινου (Nein! Nein! Nein! Okay Fine!).

Μαζί με αυτά τα αγαπημένα, η φθινοπωρινή συλλογή του 2026 περιλαμβάνει φρέσκες νέες αποχρώσεις —με μία αναβαθμισμένη πινελιά — εμπνευσμένες από τα κλασσικά χρώματα. Απαλά ροζ και γήινα (Suzi Take a Vow, France-y Seeing You Here, Throw Me a Wink, Berlin There, Doin’ That, Still Going Strong, Boots in Barcelona, I’m the Bossa Nova Now) ισορροπούν με αποχρώσεις του σκούρου μπλε (Don’t Over Ink It), λαμπερού taupe (My Private Yacht),λαμπερού κόκκινου (Malaga Wine Not?) και θαμπού μωβ (Reign or Shine).

«Κάθε χρόνο η OPI αποσύρει επιλεγμένες αποχρώσεις για να δημιουργήσει χώρο για νέες κυκλοφορίες. Αναπόφευκτα, η αγαπημένη απόχρωση κάποιου αποσύρεται από την σειρά-για πάντα», σημειώνει η συν ιδρύτρια και Brand Ambassador της OPI, Suzi Weiss-Fischmann. «Για να τιμήσουμε την 45η επέτειό μας, ανοίγουμε το θησαυροφυλάκιο και φέρνουμε πίσω 13 από τις πιο περιζήτητες αποχρώσεις που έχουν αποσυρθεί—cult κλασσικά κομμάτια που οι OPI fans αναζητούν χρόνια— με την OPI’s Requested Collection».

«Αν έπρεπε να επιλέξω τις αποχρώσεις για τις οποίες είμαι πιο ενθουσιασμένη να επανέλθουν, θα ήταν οι Louvre Me Louvre Me Not και Deer Valley Spice», συνεχίζει η Weiss-Fischmann. « Η Louvre Me Louvre Me Not με μεταφέρει αμέσως πίσω στο Παρίσι, όπου μία επίσκεψη στο Λούβρο—γεμάτο με αντικείμενα από την γαλλική μοναρχία—ενέπνευσε αυτή την βασιλική απόχρωση. Το Deer Valley Spice με φέρνει πίσω στο μέρος όπου έμαθα σκι. Πέρασα περισσότερο χρόνο στο έδαφος παρά όρθια, αλλά παρόλα αυτά είναι μία ξεχωριστή ανάμνηση. Λατρεύω το πώς αυτές οι αποχρώσεις έχουν τη δύναμη να με μεταφέρουν αμέσως σε μια άλλη εποχή και μέρος και μου αρέσει όταν ακούω ότι τόσοι πολλοί OPI fans έχουν παρόμοια εμπειρία. Αν υπάρχει μία περίσταση στη ζωή που αξίζει να θυμόμαστε ή να γιορτάζουμε, υπάρχει ένα OPI βερνίκι νυχιών γι’ αυτό, και φέρνοντας αυτές τις αποχρώσεις πίσω, δεν επανασυνδέουμε απλά τους πελάτες με τα αγαπημένα τους χρώματα, αλλά και με στιγμές στον χρόνο.»

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε τα αγαπημένα των fan, μαζί με επανασχεδιασμένα εμβληματικά χρώματα— νέα σύντομα αγαπημένα», δηλώνει η OPI Global Director του Color Equity Jill Bartoshevich. «Η κορυφαία απόχρωση της σειράς Nail Lacquer, Every Month is Oktoberfest, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2012 ως μέρος της συλλογής Germany Collection. Αυτό το σκούρο βιολετί με ανακλαστική κόκκινη λάμψη είναι ιδανικό για την φθινοπωρινή σεζόν. Η κορυφαία απόχρωση Route Beer Float της σειράς GelColor έκανε την εμφάνιση της αρχικά το 1997 ως μέρος της συλλογής Route 66 Collection. Ένα βαθύ καφέ με μωβ υποτόνους και ένα μοναδικό λαμπερό φινίρισμα, αυτή η απόχρωση είναι η παλαιότερη που βγάζουμε από το θησαυροφυλάκιο και είναι ένα τόσο ξεχωριστό ουδέτερο χρώμα, που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στην γκάμα της OPI. Η κορυφαία απόχρωση Vodka & Caviar είναι ένα ζωντανό βαθύ κόκκκινο. Η OPI είναι γνωστή για τα εξαιρετικά κόκκινα χρώματα της, και αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση.»

«Υπάρχουν επίσης άλλες δύο κορυφαίες αποχρώσεις της σειράς Infinite Shine: η Mrs. O’Leary’s BBQ και η My Private Yacht», προσθέτει η Bartoshevich. «Η Mrs. O’Leary’s BBQ είναι ένα «vampy» μπορντό κόκκινο που λανσαρίστηκε το 2005 ως μέρος της συλλογής Chicago Collection και είναι μία τόσο σικ, αναβαθμισμένη φθινοπωρινή απόχρωση. Το My Private Yacht είναι μία καινούρια απόχρωση, εμπνευσμένη από το My Private Jet και διαθέτει ένα εκπληκτικό ανοιχτό taupe φινίρισμα για να κάνει αντίθεση με την λαμπερή μαύρη γοητεία του My Private Jet.»

Οι 12 διαθέσιμες αποχρώσεις της συλλογής OPI’s Most Requested στις σειρές Nail Lacquer, GelColor περιλαμβάνουν:

12 αποχρώσεις είναι επίσης διαθέσιμες σε long–wear Infinite Shine lacquer:

Το GelColor με την αποκλειστική τεχνολογία Intelli-Gel TechnologyTM της OPI προσφέρει ενισχυμένη χρωστική και λάμψη, με μία επαναστατική φόρμουλα που διορθώνει και σταθεροποιείται για άψογο αποτέλεσμα που διαρκεί έως και τρεις βδομάδες. Το Original Nail Lacquer διαθέτει μία πλούσια φόρμουλα με υψηλή συγκέντρωση χρωστικών για ομοιόμορφη εφαρμογή χωρίς γραμμές που διαρκεί έως και 7 μέρες. Η αποκλειστική Infinite Shine φόρμουλα προσφέρει ένα ανθεκτικό, σαν τζελ, λαμπερό φινίρισμα με την παραδοσιακή εφαρμογή βερνικιού, αφαίρεση χωρίς φθορές και για διάρκεια έως 11 μέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site OPI.com. Ακολουθήστε τον ελληνικό λογαριασμό της OPI στο Instagram @opi_greece, και την ελληνική σελίδα μας στο Facebook @OPIGreece!