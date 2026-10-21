Halloween 2026: Οι πιο χαριτωμένες και πρωτότυπες στολές για τους τετράποδους φίλους μας

Το Halloween δεν είναι μόνο για μικρούς και μεγάλους, αλλά και για τους τετράποδους φίλους μας! Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιδίων μπαίνουν στο κλίμα της γιορτής, επιλέγοντας για τα σκυλάκια και τις γάτες τους στολές που άλλοτε προκαλούν γέλιο και άλλοτε κλέβουν τις εντυπώσεις με την πρωτοτυπία τους. Από μικροσκοπικούς πειρατές και τετράποδους ντετέκτιβ μέχρι σκυλάκια ντυμένα σαν αγαπημένους κινηματογραφικούς ήρωες, η φαντασία δεν έχει όρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάσημη παρέλαση Halloween για σκύλους στο Tompkins Square Park της Νέας Υόρκης, όπου οι τετράποδοι πρωταγωνιστές εμφανίζονται με μερικές από τις πιο ευφάνταστες μεταμφιέσεις. Και μπορεί όλο αυτό να μοιάζει με μια χαριτωμένη συνήθεια, στην πραγματικότητα όμως έχει εξελιχθεί σε μια ολόκληρη τάση. Σύμφωνα με την αμερικανική National Retail Federation, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αναμένεται να ξοδέψουν περίπου 920 εκατομμύρια δολάρια για αποκριάτικες στολές κατοικιδίων το 2026, έναντι 860 εκατομμυρίων το 2025.

Ποιες στολές κατοικιδίων είναι οι πιο δημοφιλείς για το Halloween 2026;

Η Google, μέσα από την ετήσια έκθεση Frightgeist, παρουσίασε τις στολές που σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο στις αναζητήσεις για το Halloween 2026. Και όπως φαίνεται, φέτος οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στις αστείες και ασυνήθιστες μεταμφιέσεις.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η σαρανταποδαρούσα, μια στολή που μεταμορφώνει το σκυλάκι σε ένα μικρό πλάσμα με πολλά ποδαράκια. Μάλιστα, είναι από εκείνες τις ιδέες που μπορούν να γίνουν και στο σπίτι, με λίγη φαντασία και τα κατάλληλα υλικά.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τη Dolly Parton, με τις χαρακτηριστικές ξανθές περούκες, τα καουμπόικα καπέλα και τις λαμπερές λεπτομέρειες να δημιουργούν μια πραγματικά ξεχωριστή εμφάνιση.

Ακολουθεί ο Bullseye από το Toy Story, το αγαπημένο αλογάκι του Woody, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται μια αρκετά απρόσμενη επιλογή, το κουτάκι Diet Coke!

Η δεκάδα συμπληρώνεται από την Princess Donut της σειράς βιβλίων Dungeon Crawler Carl, την αγαπημένη Lamb Chop, το γουρουνάκι Pua από τη Βαϊάνα, μια ψητή πατάτα, μια κατσαρίδα και τον αξιαγάπητο Μπάρμπα από την ταινία Cars.

Αν κάτι ξεχωρίζει στις φετινές επιλογές, είναι ότι οι στολές δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι τρομακτικές. Αντίθετα, οι πιο αστείες και απρόσμενες ιδέες φαίνεται πως κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Μια χαριτωμένη στολή δεν σημαίνει πάντα και ένα χαρούμενο κατοικίδιο

Όσο γλυκό κι αν φαίνεται ένα σκυλάκι ντυμένο κολοκύθα ή μια γάτα με στολή μάγισσας, υπάρχει κάτι που πρέπει να θυμόμαστε. Δεν απολαμβάνουν όλα τα ζώα να φοράνε ρούχα, πόσο μάλλον περίπλοκες στολές με αξεσουάρ.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων (ASPCA), η στολή δεν πρέπει να περιορίζει την κίνηση, την όραση ή την αναπνοή του ζώου. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγουμε μικρά διακοσμητικά που μπορεί να αποσπαστούν και να τα καταπιεί.

Εξίσου σημαντικό είναι να παρατηρούμε τη συμπεριφορά του κατοικιδίου μας. Αν δείχνει άβολα, προσπαθεί συνεχώς να βγάλει τη στολή ή φαίνεται αγχωμένο, δεν υπάρχει λόγος να επιμείνουμε. Ένα απλό γιορτινό φουλάρι μπορεί να είναι μια εξίσου όμορφη επιλογή.

Άλλωστε, το Halloween είναι μια ωραία αφορμή για να διασκεδάσουμε μαζί με τους τετράποδους φίλους μας, όχι για να τους δημιουργήσουμε άγχος. Και μεταξύ μας, ένα σκυλάκι που κουνάει χαρούμενα την ουρά του είναι πολύ πιο αξιολάτρευτο από οποιαδήποτε εντυπωσιακή στολή!