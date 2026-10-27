Καλλιόπη Χαραλάμπους: “Τα παιδιά νιώθουν το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας δικό τους”

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας ξεκίνησε με μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα, να προσφέρει στα παιδιά και στους εφήβους μια κινηματογραφική εμπειρία φτιαγμένη με σεβασμό στις δικές τους ανάγκες και στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Καλλιόπη Χαραλάμπους, μιλά για τη δημιουργία και την εξέλιξη του θεσμού, τη φετινή διοργάνωση και τον ενεργό ρόλο που έχουν τα παιδιά σε αυτή. Αναφέρεται, επίσης, στη σημασία του παιδικού και εφηβικού σινεμά και στις συζητήσεις που μπορούν να ανοίξουν οι ταινίες γύρω από ευαίσθητα ζητήματα.

T.L.: Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας και ποια ήταν η ανάγκη που θέλατε να καλύψετε μέσα από αυτό;

K.X.: Η ανάγκη που θέλαμε να καλύψουμε ήταν να υπάρχει στην Αθήνα ένας θεσμός για όλη την οικογένεια όπου τα παιδιά και οι έφηβοι θα βιώνουν μία πραγματική κινηματογραφική εμπειρία, με σεβασμό στους νεαρούς θεατές, όπου θα έρχονται σε επαφή με ιστορίες από όλο τον κόσμο, θα μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια κινηματογράφου για διάφορες τεχνικές ή για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, όπου τα σχολεία θα έρχονται σε σχολικές προβολές με καλεσμένους σκηνοθέτες από το εξωτερικό.

Θέλαμε επίσης να πούμε στις οικογένειες ότι το σινεμά είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε οικογενειακά και η αλήθεια είναι ότι οι γονείς απολαμβάνουν τις προβολές στις εξίσου με τους μικρούς τις ταινίες.

T.L.: Πώς έχει εξελιχθεί το όραμά στις από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα;

K.X.: Η αρχική ιδέα ήταν μία κινηματογραφική γιορτή για όλη την οικογένεια. Μετά από 9 χρόνια, η παρουσία μας δεν περιορίζεται στις μέρες της διοργάνωσης. Έχουμε χτίσει καθόλη τη διάρκεια του χρόνου εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ελλάδα και Κύπρο, εργαστήρια κινηματογράφου και δράσεις σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Δίνουμε βήμα στους νέους μέσα από τις μαθητικές επιτροπές επιλογής ταινιών, τους Young Reporters και τις κριτικές επιτροπές παιδιών.

Στρεφόμαστε επίσης, στους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου με το ATHICFF for Professionals θέλοντας οι Έλληνες σκηνοθέτες, παραγωγοί και σεναριογράφοι να συνδεθούν με Ευρωπαίους συναδέλφους τους και να αναπτύξουν ελληνικές ταινίες για τα παιδιά και τους εφήβους. Γεγονός που ήδη συμβαίνει και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό.

T.L.: Πείτε στις λίγα λόγια για τη φετινή διοργάνωση. Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζετε και τι μπορούν να περιμένουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειες που θα παρακολουθήσουν στις προβολές και θα συμμετέχουν στις δράσεις;

K.X.: Σε συνέχεια των παραπάνω, η φετινή χρονιά είναι πραγματικά ιδιαίτερη καθώς στο επίσημο πρόγραμμά μας υπάρχουν τέσσερα ελληνικά project, ταινίες και σειρές που αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος ATHICFF for Professionals και άλλους συνεργαζόμενους θεσμούς, όπως η ταινία Σταχομαζώχτρα του Παναγιώτη Ράππα και το ντοκιμαντέρ Bugboy του Λουκά Παλαιοκρασσά. Η σειρά «Mister Paper», μια ελληνοβελγική συμπαραγωγή, η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή παιδικής σειράς animation στην Ελλάδα και φυσικά η ταινία Κράτα Με της Μυρσίνης Αριστείδου, μια κυπριακή και ελληνική συμπαραγωγή που γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία στο Φεστιβάλ του Σάντανς κερδίζοντας το βραβείο κοινού. Είναι πολύ σημαντικό το ελληνικό κοινό να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και νεανικές ή παιδικές ταινίες που μιλούν τη γλώσσα μας.

Ξεχωρίζω επίσης, την ταινία έναρξης του Φεστιβάλ, το «Μαγεμένο Δάσος», ένα χειροποίητο κομψοτέχνημα από το πολυβραβευμένο στούντιο LAIKA («Coraline: Το Σπίτι στην Ομίχλη», «Ο Κούμπο και οι Δύο Χορδές»). Η ταινία αποτελεί ένα κατόρθωμα που ήδη σπάει τα ρεκόρ, καθώς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη σκηνή μάχης που γυρίστηκε ποτέ σε stop-motion animation, μια σκηνή που διαρκεί 12’, με 3.000 χαρακτήρες και 400 πλάνα. Είναι ένα κινηματογραφικό επίτευγμα χωρίς προηγούμενο και θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε μαζί στις 13 Νοεμβρίου πριν βγει στις αίθουσες.

T.L.: Ποια είναι η ανταπόκριση των παιδιών και των εφήβων όλα αυτά τα χρόνια; Υπάρχει κάποιο feedback από το νεαρό κοινό που σας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα ή σας έχει οδηγήσει να αλλάξετε ή να εξελίξετε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ;

K.X.: Τα παιδιά δεν είναι μόνο το κοινό μας, είναι και κομμάτι της διοργάνωσης: μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου βλέπουν, συζητούν και επιλέγουν ως επιμελητές προγράμματος του Φεστιβάλ τις ταινίες που προβάλλονται στις ενότητες Kids’ Picks και τα Teens’ Picks και την ημέρα της προβολής παρουσιάζουν τις επιλογές τους μπροστά στο κοινό. Τα παιδιά του Kids Jury βλέπουν το διαγωνιστικό πρόγραμμα και απονέμουν τα βραβεία Καλύτερης Παιδικής Ταινίας Μεγάλου και Μικρού Μήκους, ενώ οι Young Reporters γίνονται η φωνή του φεστιβάλ καταγράφοντας με τον δικό τους τρόπο όσα συμβαίνουν. Το πιο συγκινητικό είναι ότι τα παιδιά νιώθουν το φεστιβάλ δικό τους.

T.L.: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που αγγίζουν ευαίσθητα ζητήματα, όπως η απώλεια, η οικογένεια, η διαφορετικότητα και η ψυχική υγεία. Πόσο σημαντικό είναι το παιδικό και εφηβικό σινεμά να ανοίγει τέτοιες συζητήσεις με τους νεαρούς θεατές;

K.X.: Τα παιδιά και οι έφηβοι τα γνωρίζουν αυτά τα θέματα και θέλουν να μιλήσουν για αυτά. Οι ταινίες τους δίνουν μία καλή αφορμή γιατί το σινεμά για την ηλικία τους, προσεγγίζει τα πιο δύσκολα θέματα με τρόπο εύληπτο, με ευαισθησία και ενσυναίσθηση και χωρίς διδακτισμό. Για παράδειγμα, στην ταινία «Ο Βασιλιάς των Περιπλανώμενων» μια 11χρονη γοητεύεται από τη νομαδική ζωή του πατέρα της και ανακαλύπτει ότι πάσχει από σχιζοφρένεια, σε μια ταινία που μιλά για την ψυχική υγεία χωρίς υπεκφυγές.