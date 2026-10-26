Μάρθα Κατσαρού
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Μοσχάρι με κυδώνια στην κατσαρόλα

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Για το τραπέζι του Αγίου Δημητρίου, που πέφτει μέσα στο φθινόπωρο, μια ωραία εποχική επιλογή είναι το μοσχάρι με κυδώνια. Τα κυδώνια δίνουν γλυκόξινη γεύση και ταιριάζουν πολύ με τη ζεστή σάλτσα του φαγητού.

Υλικά για 4 μερίδες

  • 1 κιλό μοσχάρι, κομμένο σε μερίδες
  • 3 κυδώνια
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 2 κουταλιές πελτέ ντομάτας
  • 100 ml κόκκινο κρασί
  • 1 ξυλάκι κανέλας
  • 2 κόκκοι μπαχάρι
  • 4 κουταλιές ελαιόλαδο
  • 500 ml ζεστό νερό
  • Αλάτι και πιπέρι
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Εκτέλεση

  1. Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και ροδίζεις το μοσχάρι από όλες τις πλευρές.
  2. Προσθέτεις το κρεμμύδι και το σοτάρεις για λίγα λεπτά. Ρίχνεις τον πελτέ, ανακατεύεις και σβήνεις με το κρασί.
  3. Προσθέτεις το ζεστό νερό, την κανέλα, το μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι. Σκεπάζεις την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύεις για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το κρέας.
  4. Καθαρίζεις τα κυδώνια, αφαιρείς τα κουκούτσια και τα κόβεις σε φέτες. Τα προσθέτεις στην κατσαρόλα και μαγειρεύεις για ακόμη 25 με 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν.
  5. Δοκιμάζεις τη σάλτσα και σερβίρεις το φαγητό ζεστό, με πουρέ ή πατάτες φούρνου.

Καλή απόλαυση!

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