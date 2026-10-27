Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας η αλλαγή της ώρας και τι να προσέχουμε

Τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα πίσω την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από τις 04.00 στις 03.00. Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα συνοδεύτηκε από την προσδοκία για περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι. Το αν αυτός ο χρόνος μετατράπηκε και σε περισσότερη ξεκούραση, όμως, δεν είναι αυτονόητο. Βρετανική μελέτη έχει καταγράψει κατά μέσο όρο μόλις 33 έως 38 λεπτά επιπλέον ύπνου την Κυριακή της φθινοπωρινής αλλαγής.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στο Journal of Sleep Research και αξιοποίησε καταγραφές κίνησης από 11.780 συμμετέχοντες του UK Biobank, ηλικίας 43 έως 78 ετών. Στα δεδομένα της περιόδου 2013-2015, η αύξηση ήταν 33 λεπτά έναντι της προηγούμενης Κυριακής και 38 έναντι της επόμενης. Οι αριθμοί αφορούν τον συνολικό ύπνο μέσα στην Κυριακή, όχι μόνο τη νύχτα της αλλαγής. Αποτελούν μέσους όρους διαφορετικών συμμετεχόντων και δεν περιγράφουν τι θα συμβεί σε κάθε άνθρωπο, ούτε τεκμηριώνουν από μόνοι τους καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Κάποιος που ξυπνούσε συστηματικά στις επτά μπορεί αυτές τις ημέρες να ανοίγει τα μάτια του στις έξι με τη νέα ώρα. Το να παραμείνει ξαπλωμένος στο στρώμα δεν εγγυάται ότι θα ξανακοιμηθεί. Το παράδειγμα δείχνει γιατί ο επιπλέον διαθέσιμος χρόνος δεν μετατρέπεται αυτόματα σε ξεκούραση. Οι ερευνητές αναφέρουν το βιολογικό ρολόι και τις κοινωνικές υποχρεώσεις ως πιθανές εξηγήσεις για το περιορισμένο κέρδος ύπνου. [2]

Οι κιρκάδιοι ρυθμοί, οι περίπου 24ωροι κύκλοι του οργανισμού, επηρεάζονται κυρίως από το φως και το σκοτάδι. Σύμφωνα με τα αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), το σύστημα αυτό συνδέεται με την παραγωγή μελατονίνης και το πότε νυστάζουμε. Η αλλαγή της ώρας μετακινεί την ανατολή και τη δύση νωρίτερα στο καθημερινό πρόγραμμα, ενώ οι ημέρες μικραίνουν ούτως ή άλλως λόγω εποχής. Η προσαρμογή αφορά επομένως και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη μέρα μας.

Ένα δωμάτιο που παραμένει φωτεινό ή πολύ ζεστό, οι ειδοποιήσεις του κινητού και ένα μαξιλάρι ύπνου στο οποίο δυσκολευόμαστε να βολευτούμε μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην ξεκούραση, ανεξάρτητα από την ένδειξη του ρολογιού. Οι οδηγίες των αμερικανικών CDC περιγράφουν το κατάλληλο περιβάλλον ως σκοτεινό, ήσυχο, δροσερό και άνετο. Η αλλαγή της ώρας προσφέρει μια πρακτική αφορμή να παρατηρήσουμε τι μας ξυπνά ή μας δυσκολεύει να αποκοιμηθούμε.

Η άνεση δεν έχει την ίδια έννοια για όλους. Ανασκόπηση 47 μελετών, δημοσιευμένη τον Ιούλιο του 2026 στο Journal of Orthopaedics and Traumatology, βρήκε ότι τα στρώματα ύπνου μέτριας σκληρότητας συνδέονταν συχνότερα με καλύτερη ποιότητα ύπνου και λιγότερη πρωινή δυσκαμψία. Οι συγγραφείς επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η επιλογή επηρεάζεται από τον σωματότυπο, τη στάση ύπνου και τη θερμική άνεση. Τα αποτελέσματα δεν δικαιολογούν μία καθολική συνταγή για κάθε σώμα.

Πριν αλλάξει κανείς οτιδήποτε, αξίζει να παρατηρήσει τι διακόπτει τον ύπνο του. Ένας θόρυβος από τη βάση κρεβατιού ή από τον δρόμο χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση από τη δυσφορία που προκαλεί η ζέστη. Η παρατήρηση αυτή βοηθά να εντοπιστούν ενοχλήσεις που υπήρχαν ήδη και να μη χρεωθεί κάθε κακή νύχτα στη μετάβαση στη χειμερινή ώρα.

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται η θερμοκρασία. Η πτώση της θερμοκρασίας έξω δεν σημαίνει ότι κάθε υπνοδωμάτιο χρειάζεται αμέσως χειμωνιάτικα σκεπάσματα. Σε ένα σπίτι που παραμένει ζεστό, τα βαριά υφάσματα μπορεί να περισσεύουν. Τα σεντόνια και οι στρώσεις των σκεπασμάτων χρειάζεται να προσαρμόζονται στην πραγματική αίσθηση ζέστης ή κρύου. Η επιλογή των κατάλληλων λευκών ειδών είναι μέρος αυτής της φροντίδας, μαζί με τον αερισμό και τον περιορισμό της υπερβολικής θέρμανσης.

Η αλλαγή της ώρας από μόνη της δεν διορθώνει τις συνήθειες που περιορίζουν τον ύπνο. Ένα σχετικά σταθερό ωράριο, καθημερινός χρόνος έξω στο φυσικό φως και χαμηλότερος φωτισμός πριν από τον ύπνο στηρίζουν μια πιο συνεπή ρουτίνα. Οι επίσημες οδηγίες συστήνουν επίσης να αποφεύγονται η καφεΐνη αργά μέσα στην ημέρα και το αλκοόλ κοντά στην κατάκλιση. Το κινητό που συνεχίζει να φωτίζει δίπλα στο μαξιλάρι δυσκολεύει αυτή τη μετάβαση στην ηρεμία.

Για τους ενήλικες, οι συστάσεις των NIH είναι επτά έως εννέα ώρες ύπνου τη νύχτα. Ο περισσότερος διαθέσιμος χρόνος της Κυριακής δεν αλλάζει αυτή την καθημερινή ανάγκη. Ο χρόνος στο κρεβάτι χρειάζεται να προστατεύεται και τις εργάσιμες ημέρες, όταν οι υποχρεώσεις ακολουθούν τους συνηθισμένους ρυθμούς. Οι πρώτες ημέρες με τη χειμερινή ώρα προσφέρουν μια αφορμή να φροντίσουμε το καθημερινό μας πρόγραμμα και τις συνθήκες μέσα στις οποίες κοιμόμαστε.

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