Νόα Γουάιλ: Ο πιο σέξι άντρας για το 2026!

Ο Νόα Γουάιλ ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο για το 2026. Ο 55χρονος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «The Pitt», αντιμετώπισε αρχικά την είδηση με δυσπιστία, καθώς δεν περίμενε ποτέ ότι θα λάμβανε αυτή τη διάκριση.

«Νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα μου απονεμόταν αυτή η τιμή», δήλωσε. Εκείνη που τον έπεισε πως άξιζε τον τίτλο ήταν η σύζυγός του, Σάρα. «Πιστεύει ότι είμαι καλός άνθρωπος και ότι ο άνθρωπος που είμαι, όπως και ο πατέρας και ο σύζυγος που είμαι, αξίζει να προβληθεί», είπε ο ηθοποιός. «Σκέφτηκα: “Εντάξει, αφού το λες εσύ”», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η σύζυγός του χάρηκε ιδιαίτερα, αφού η διάκριση επιβεβαιώνει, όπως είπε, το καλό της γούστο.

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Η φωτογράφιση και η οικογένειά του

Η Σάρα βρέθηκε δίπλα του στη φωτογράφιση για το People, η οποία έγινε τον περασμένο Αύγουστο σε κατοικία με θέα στους βράχους του Μαλιμπού. Μαζί τους ήταν και η 11χρονη κόρη τους, καθώς και ο σκύλος της οικογένειας. Η παρουσία τους έδωσε στη συνέντευξη μια πιο προσωπική πλευρά, αφού ο Γουάιλ μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά του υποδέχτηκαν την είδηση.

Ο γιος του αντιμετώπισε την εξέλιξη πρακτικά, σχολιάζοντας ότι η ζωή του πατέρα του πιθανότατα θα γίνει πιο δύσκολη, αλλά και ότι αυτό είναι καλό. Παράλληλα, επισήμανε πως η δημοσιότητα φέρνει μαζί της και επικριτές. Η μεγαλύτερη κόρη του, από την άλλη, δυσκολεύτηκε να πιστέψει την είδηση. Ο ηθοποιός εκτίμησε ότι θα τον πειράζει για τον τίτλο για τα επόμενα 50 χρόνια.

Από το «ER» στη δεύτερη μεγάλη τηλεοπτική στιγμή

Η διάκριση έρχεται αρκετά χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Γουάιλ, μέσα από τον ρόλο του νεαρού γιατρού Τζον Κάρτερ στη σειρά «Στην Εντατική» (ER). Τη δεκαετία του 1990, είχε εμφανιστεί στο εξώφυλλο του People μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του Τζορτζ Κλούνεϊ, Έρικ Λα Σαλ και Άντονι Έντουαρντς, σε αφιέρωμα με τίτλο «Sexy Men of ER». Ο Κλούνεϊ, μάλιστα, έχει ανακηρυχθεί δύο φορές ο πιο σέξι άντρας της χρονιάς από το περιοδικό.

Σήμερα, με το «The Pitt», ο Γουάιλ ζει, όπως έχει πει, τη «δεύτερη μεγάλη στιγμή» της καριέρας του. Η ερμηνεία του τού έχει χαρίσει δύο συνεχόμενα βραβεία Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η σειρά επιστρέφει με τρίτη σεζόν τον Ιανουάριο στο HBO Max.

Όταν τον ρώτησαν αν πιστεύει ότι ο νέος τίτλος θα αλλάξει τη ζωή του, απάντησε με χιούμορ: «Ελπίζω να αλλάξουν τα πάντα. Ελπίζω από εδώ και πέρα όλα να είναι κρασί και τριαντάφυλλα, γάλα και μέλι». Αμέσως μετά γέλασε και διευκρίνισε ότι δεν το εννοεί κυριολεκτικά, προσθέτοντας πως φίλοι και συγγενείς σίγουρα θα βρουν αφορμή να τον πειράζουν για τη νέα διάκριση.