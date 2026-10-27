5 μικρές κινήσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να διαχειριστείς το στρες

Το στρες είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής. Όταν όμως νιώθεις διαρκώς σε εγρήγορση ή δυσκολεύεσαι να σταματήσεις τις σκέψεις σου, η ένταση μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα και την υγεία σου. Πονοκέφαλοι, προβλήματα στον ύπνο και πεπτικές ενοχλήσεις είναι μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν. Σε βάθος χρόνου, το στρες μπορεί να επιβαρύνει την υγεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε ενόχληση οφείλεται απαραίτητα σε αυτό. Δεν χρειάζεται πάντα να αλλάξεις τα πάντα για να νιώσεις καλύτερα. Μερικές απλές συνήθειες μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις ένα μικρό βήμα πίσω από την πίεση και να ξαναβρείς τον ρυθμό σου.

Κάνε ένα διάλειμμα από ό,τι σε πιέζει

Όταν νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα όριά σου, σταμάτησε για λίγο ό,τι κάνεις. Σήκω από την καρέκλα, περπάτησε για λίγα λεπτά ή κάνε μερικές απλές κινήσεις για να αλλάξεις παραστάσεις. Ένα σύντομο διάλειμμα δεν λύνει όσα σε απασχολούν, μπορεί όμως να σε βοηθήσει να απομακρυνθείς προσωρινά από την ένταση. Αν περνάς πολλή ώρα μπροστά σε οθόνη, δοκίμασε να την αφήσεις για λίγο στην άκρη.

Ασχολήσου με ένα πράγμα κάθε φορά

Όταν προσπαθείς να κάνεις πολλά ταυτόχρονα, είναι εύκολο να νιώσεις ακόμη πιο πιεσμένος και να χάσεις τη συγκέντρωσή σου. Διάλεξε μία εργασία, ολοκλήρωσέ την και μετά προχώρησε στην επόμενη.

Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις να δώσεις περισσότερη προσοχή σε όσα συμβαίνουν γύρω σου. Περπάτησε χωρίς ακουστικά και παρατήρησε τους ήχους και τις εικόνες της διαδρομής ή φάε χωρίς να βλέπεις παράλληλα βίντεο στο κινητό. Αυτές οι μικρές παύσεις μπορούν να σε βοηθήσουν να μείνεις για λίγο στο παρόν.

Δες την κατάσταση από μια πιο ισορροπημένη πλευρά

Όταν πιέζεσαι, μπορεί να μοιάζει σαν τίποτα να μην πρόκειται να αλλάξει. Δοκίμασε να θυμηθείς ότι οι δύσκολες περίοδοι δεν κρατούν για πάντα. Μπορείς επίσης να αναρωτηθείς τι έμαθες από μια δυσκολία ή ποιες επιλογές έχεις από εδώ και πέρα, χωρίς να προσπερνάς όσα σε στενοχώρησαν.

Βάλε στο πρόγραμμά σου κάτι που απολαμβάνεις

Το στρες μπορεί να κάνει ακόμη και τις αγαπημένες σου δραστηριότητες να μοιάζουν λιγότερο ελκυστικές. Γι’ αυτό, μην περιμένεις πάντα να σου έρθει η διάθεση. Κλείσε χρόνο για μια έξοδο με φίλους, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή ένα τηλεφώνημα σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Μια ευχάριστη στιγμή δεν εξαφανίζει τις δυσκολίες, αλλά μπορεί να σου προσφέρει μια ανάσα μέσα στην ημέρα.

Θυμήσου τι σε στηρίζει

Μια απλή άσκηση είναι να σημειώνεις κάθε βράδυ πέντε πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη. Μπορεί να είναι κάτι μικρό που πήγε καλά ή ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα σου. Η καταγραφή δεν αλλάζει όσα σε πιέζουν, μπορεί όμως να σε βοηθήσει να στρέψεις την προσοχή σου και σε όσα σου δίνουν στήριξη.

Καμία μικρή συνήθεια δεν εξαφανίζει το στρες από τη μια μέρα στην άλλη. Αν όμως η πίεση επιμένει, επηρεάζει την καθημερινότητά σου ή συνοδεύεται από συμπτώματα που σε ανησυχούν, μίλησε με έναν επαγγελματία υγείας. Οι πρακτικές χαλάρωσης μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, αλλά δεν αντικαθιστούν την ιατρική φροντίδα.