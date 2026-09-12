Οι natillas είναι ένα από τα πιο κλασικά σπιτικά γλυκά της Ισπανίας. Πρόκειται για μια απαλή κρέμα με γάλα, κρόκους αυγών, βανίλια και κανέλα, που θυμίζει ελαφριά κρέμα ζαχαροπλαστικής. Σερβίρεται κρύα και συχνά συνοδεύεται από ένα απλό μπισκότο τύπου πτι μπερ ή María. Η παρακάτω εκδοχή βασίζεται στην παραδοσιακή ισπανική συνταγή και είναι εύκολη, αρωματική και ιδανική για ένα ελαφρύ επιδόρπιο.

Υλικά

Για 4 μερίδες

500 ml πλήρες γάλα

4 κρόκοι αυγών

75 γρ. ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ

1 ξυλάκι κανέλας

1 βανίλια

λίγη φλούδα λεμονιού, μόνο το κίτρινο μέρος

κανέλα σε σκόνη για το σερβίρισμα

4 μπισκότα τύπου πτι μπερ ή María, προαιρετικά

Εκτέλεση

Βάζουμε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι μαζί με το ξυλάκι κανέλας, τη βανίλια και τη φλούδα λεμονιού.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να φτάσει κοντά στο σημείο βρασμού. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το γάλα για περίπου 15 λεπτά, ώστε να αρωματιστεί καλά.

Σε ένα μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το κορν φλάουρ και ανακατεύουμε καλά.

Αφαιρούμε την κανέλα, τη βανίλια και τη φλούδα λεμονιού από το γάλα. Ρίχνουμε σταδιακά το ζεστό γάλα στο μείγμα των αυγών, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα.

Μεταφέρουμε ξανά το μείγμα στην κατσαρόλα και το ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς. Δεν αφήνουμε την κρέμα να βράσει γιατί υπάρχει κίνδυνος να κόψουν οι κρόκοι.

Μόλις αρχίσει να πήζει και αποκτήσει λεία, κρεμώδη υφή, αποσύρουμε από τη φωτιά.

Μοιράζουμε τις natillas σε μικρά μπολάκια ή ποτήρια και αφήνουμε να κρυώσουν. Στη συνέχεια τις βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες.

Πώς σερβίρουμε τις natillas

Πριν από το σερβίρισμα πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα. Αν θέλουμε την κλασική ισπανική παρουσίαση, τοποθετούμε από ένα μπισκότο πάνω σε κάθε κρέμα.

Το αποτέλεσμα είναι μια απαλή και δροσερή κρέμα με έντονο άρωμα βανίλιας και κανέλας, ιδανική για όταν θέλουμε ένα απλό σπιτικό γλυκό χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Καλή απόλαυση!