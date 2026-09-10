Αν υπάρχει μία συνταγή που ταιριάζει απόλυτα στις πιο δροσερές ημέρες, αυτή είναι μια ζεστή βελουτέ σούπα κολοκύθας. Η γλυκιά γεύση της κολοκύθας συνδυάζεται με καρότο, κόκκινη πιπεριά και κρεμμύδι, ενώ το φρέσκο τζίντζερ δίνει στη σούπα μια ελαφρώς πικάντικη και αρωματική νότα.

Το μυστικό της συγκεκριμένης συνταγής βρίσκεται στο ψήσιμο των λαχανικών πριν μπουν στην κατσαρόλα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πιο έντονη γεύση και ελαφριά καραμελωμένη υφή, κάτι που κάνει το τελικό αποτέλεσμα ακόμη πιο πλούσιο.

Υλικά

1,5 κιλό κολοκύθα butternut, καθαρισμένη και κομμένη σε κύβους περίπου 3 εκ.

1 μεγάλο κρεμμύδι, χοντροκομμένο

2 μέτρια καρότα, καθαρισμένα και κομμένα

1 κόκκινη πιπεριά, χωρίς σπόρους και κομμένη σε κύβους

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας μέλι, προαιρετικά

5 εκ. φρέσκια ρίζα τζίντζερ, καθαρισμένη και ψιλοκομμένη

1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στους 180°C στον αέρα.

Βάζουμε την κολοκύθα σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα καρότα και την κόκκινη πιπεριά. Ρίχνουμε τη μισή ποσότητα από το ελαιόλαδο, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά, ώστε όλα τα λαχανικά να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Απλώνουμε τα λαχανικά σε ένα μεγάλο ταψί σε μία στρώση. Τα ψήνουμε για περίπου 40 με 45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα στις άκρες.

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μέλι, το προσθέτουμε πάνω από τα λαχανικά περίπου 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο.

Στη συνέχεια ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε μια μεγάλη και βαθιά κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το τζίντζερ και το σοτάρουμε για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να απελευθερώσει το άρωμά του.

Ρίχνουμε τον ζωμό λαχανικών και αφήνουμε να πάρει βράση. Προσθέτουμε τα ψημένα λαχανικά, δοκιμάζουμε και διορθώνουμε με αλάτι και πιπέρι.

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και πολτοποιούμε το μείγμα με ραβδομπλέντερ μέχρι να αποκτήσει λεία και βελούδινη υφή.

Ξαναβάζουμε τη σούπα σε χαμηλή φωτιά για λίγα λεπτά, μέχρι να ζεσταθεί καλά. Σερβίρουμε αμέσως, ιδανικά με φρέσκο τραγανό ψωμί.

Μικρό μυστικό για ακόμη πιο πλούσια γεύση

Το καλό ψήσιμο των λαχανικών κάνει πραγματικά τη διαφορά. Μην βιαστείς να τα βγάλεις από τον φούρνο. Θέλουμε να έχουν μαλακώσει καλά και να έχουν πάρει λίγο χρώμα στις άκρες, γιατί αυτό χαρίζει στη σούπα πιο βαθιά και γεμάτη γεύση.

Καλή απόλαυση!