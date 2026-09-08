Αν θέλεις μια σαλάτα διαφορετική από τα συνηθισμένα, με έντονο χρώμα, φρεσκάδα και ωραίες αντιθέσεις στη γεύση, αυτή η συνταγή με παντζάρι και μήλο είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το γλυκό παντζάρι συναντά την οξύτητα του μήλου, τα τραγανά αμύγδαλα και το άρωμα του κύμινου, ενώ το dressing με γιαούρτι, λάιμ και μέλι δίνει ένα δροσερό και ελαφρώς γλυκό τελείωμα. Είναι μια σαλάτα που μπορείς να σερβίρεις ως ελαφρύ γεύμα, αλλά και ως συνοδευτικό σε ένα πιο πλούσιο τραπέζι.

Υλικά

Για τη σαλάτα

2 μέτρια παντζάρια

Λίγο ελαιόλαδο

20 γρ. αμύγδαλα

½ κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου

1 κόκκινο μήλο, κομμένο σε κύβους περίπου 2 εκ.

1 πράσινο μήλο, κομμένο σε κύβους περίπου 2 εκ.

½ μικρό κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

Μια χούφτα φρέσκα μυρωδικά

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το dressing

150 γρ. απλό γιαούρτι

Ξύσμα και χυμό από 1 λάιμ

2 κουταλάκια του γλυκού μέλι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στους 180°C στον αέρα.

Στρώνουμε ένα ταψί με αλουμινόχαρτο και τοποθετούμε στο κέντρο τα παντζάρια. Τα αλατοπιπερώνουμε, τα περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο και τα τυλίγουμε καλά με το αλουμινόχαρτο. Τα ψήνουμε για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν καλά.

Στο μεταξύ, βάζουμε ένα μικρό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά και καβουρδίζουμε τα αμύγδαλα μαζί με τους σπόρους κύμινου για περίπου 2 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Μόλις ψηθούν τα παντζάρια, τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο, τα ξεφλουδίζουμε και τα κόβουμε σε κύβους περίπου 2 εκ.

Τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε το κόκκινο και το πράσινο μήλο, το κόκκινο κρεμμύδι, τα αμύγδαλα, το κύμινο και τα φρέσκα μυρωδικά. Ανακατεύουμε απαλά ώστε να μοιραστούν ομοιόμορφα όλα τα υλικά.

Πώς θα φτιάξεις το dressing

Σε ένα ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με το ξύσμα και τον χυμό λάιμ και το μέλι μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιόμορφο dressing.

Λίγο πριν από το σερβίρισμα, περιχύνουμε τη σαλάτα με το dressing και ανακατεύουμε προσεκτικά. Καλό είναι να προσθέσουμε το dressing την τελευταία στιγμή, ώστε τα μήλα να παραμείνουν τραγανά και η σαλάτα να διατηρήσει τη φρεσκάδα της.

Το αποτέλεσμα είναι μια δροσερή, χορταστική και ιδιαίτερα αρωματική σαλάτα, που συνδυάζει γλυκές, ξινές και γήινες γεύσεις σε κάθε μπουκιά.

Καλή απόλαυση!