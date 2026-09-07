EZVIZ: Στην IFA 2026 καινοτομίες και προϊόντα νέας γενιάς για το σπίτι

EZVIZ: Στην IFA 2026 καινοτομίες και προϊόντα νέας γενιάς για το σπίτι

Στη φετινή IFA, η EZVIZ ανοίγει νέους ορίζοντες παρουσιάζοντας την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της στην αίθουσα Smart Home H1.2. Με κεντρικό μήνυμα «Accelerating Innovation», η εταιρεία προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία στο περίπτερο 175, με πολυαναμενόμενες νέες παρουσιάσεις που αναδεικνύουν την τεχνογνωσία και την πρωτοπορία της σε λύσεις έξυπνης οικιακής ασφάλειας και έξυπνης πρόσβασης, βασισμένες σε τεχνολογίες που αναπτύσσει η ίδια.

Παράλληλα, η EZVIZ παρουσιάζει μια νέα γενιά συσκευών που αξιοποιούν το EZVIZ AI με έμφαση στην τοπική επεξεργασία δεδομένων (local-first EZVIZ AI), καθώς και ολοκαίνουργια έξυπνα ρομπότ καθαρισμού και wearable συσκευές, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητας τόσο μέσα στο σπίτι όσο και εν κινήσει.

«Η EZVIZ έχει ετοιμάσει μια πραγματική γιορτή τεχνολογίας, με κάθε σειρά προϊόντων να ενσωματώνει πρωτοποριακές καινοτομίες», δήλωσε ο Chris Xu, General Manager του International Business Center της EZVIZ. «Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου αναπτύσσουμε το χαρτοφυλάκιο και τις υπηρεσίες μας για περισσότερο από μία δεκαετία, προσφέρουμε τόσο λύσεις με παγκόσμιο χαρακτήρα όσο και επιλογές ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, βασισμένες στη βαθιά κατανόηση των τοπικών απαιτήσεων.»

Με το μεγαλύτερο περίπτερο της αίθουσας, η EZVIZ έχει διαμορφώσει τον χώρο της σε πέντε αλληλένδετες θεματικές ενότητες, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε μια ολοκληρωμένη διαδρομή που ξεκινά από την οπτική προστασία και τις πρόσθετες λύσεις άνεσης για το σπίτι και φτάνει έως τη ρομποτική ψυχαγωγία και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Στην κατηγορία των γνωστών έξυπνων καμερών για το σπίτι, η EZVIZ επιδιώκει να ηγηθεί της αγοράς μέσα από ένα νέο άλμα καινοτομίας, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σχεδιασμού.

Η σειρά 90f με τριπλό φακό για εξαιρετικά διευρυμένη θέαση: Εξελιγμένα σε σχέση με τα μοντέλα 90 Dual, οι κάμερες H90f και HB90f διαθέτουν τρεις φακούς, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην επαγγελματικού επιπέδου επιτήρηση. Έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις με 12x μικτό zoom, καταγράφοντας λεπτομέρειες που εύκολα μπορεί να περάσουν απαρατήρητες σε μεγάλους χώρους, όπως αγροκτήματα ή μεγάλες ιδιοκτησίες..

Η σειρά 3K με διπλό φακό για ευέλικτη και φορητή ασφάλεια: Με τα μοντέλα CB30/ΗΒ30 και το πιο προηγμένο CB60/ΗΒ60, η σειρά προσφέρει αυξημένη ευελιξία χάρη στις μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας και τις μαγνητικές βάσεις στήριξης. Η CB60/ΗΒ60 διατηρεί καθαρή εικόνα ακόμη και πέρα από την εμβέλεια του Wi-Fi, χάρη στο 8x zoom και τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ σύνδεσης 4G και Wi-Fi.

Η EZVIZ διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες των έξυπνων καμερών μέσω του EZVIZ AI, ενσωματώνοντας απευθείας στις συσκευές το προηγμένο σύστημα EZVIZ MIRA, ώστε να προσφέρει πιο εξελιγμένες δυνατότητες ανίχνευσης και διαχείρισης.

Ο οικιακός σταθμός EZVIZ AI CoreX : Φέρνοντας το EZVIZ MIRA σε τοπικό επίπεδο, η EZVIZ προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης μέσω του μοντέλου edge AI CoreX. Λειτουργώντας ως ένας ιδιωτικός οικιακός σταθμός χωρίς εξάρτηση από το cloud, προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης αρχείων, έξυπνη αναζήτηση μέσω κειμένου, φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και διαχείριση πολλαπλών συσκευών, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

: Φέρνοντας το EZVIZ MIRA σε τοπικό επίπεδο, η EZVIZ προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης μέσω του μοντέλου edge AI CoreX. Λειτουργώντας ως ένας ιδιωτικός οικιακός σταθμός χωρίς εξάρτηση από το cloud, προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης αρχείων, έξυπνη αναζήτηση μέσω κειμένου, φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και διαχείριση πολλαπλών συσκευών, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Λύσεις AI με προτεραιότητα στην τοπική επεξεργασία: Κάνοντας τις δυνατότητες τοπικής τεχνητής νοημοσύνης προσβάσιμες σε περισσότερα επίπεδα, η EZVIZ συνδυάζει την ισχύ των ενσωματωμένων AI chips στις ίδιες τις συσκευές με προηγμένες δυνατότητες AI σε edge συσκευές, ενώ παράλληλα προσφέρει ευέλικτες επιλογές για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου AI οικοσυστήματος στο σπίτι. Οι χρήστες μπορούν είτε να ενεργοποιούν λειτουργίες ανίχνευσης σε αυτόνομες κάμερες χωρίς συνδρομή, είτε να δημιουργούν και να επεκτείνουν το σύστημά τους προσθέτοντας το AI CoreX ή άλλα οικιακά hub, όπως το X

Στον τομέα της έξυπνης πρόσβασης, η EZVIZ παρουσιάζει νέες σειρές προϊόντων, σχεδιασμένες για να καλύπτουν ακόμη περισσότερες ανάγκες και διαφορετικά σενάρια χρήσης.

Έξυπνες κλειδαριές με AI : Από λύσεις εύκολης εγκατάστασης (DIY) έως πιο προηγμένες premium επιλογές, η EZVIZ προσφέρει μια ευρεία γκάμα μοντέλων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες έξυπνης πρόσβασης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κορυφαία DL50FVX, η οποία ενσωματώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες. Υποστηρίζει ξεκλείδωμα μέσω αναγνώρισης φλεβών παλάμης και αναγνώρισης προσώπου απευθείας στη συσκευή, ενώ προσφέρει ακόμη καλύτερη επίγνωση του χώρου χάρη στους δύο φακούς και την ενσωματωμένη οθόνη.

Από λύσεις εύκολης εγκατάστασης (DIY) έως πιο προηγμένες premium επιλογές, η EZVIZ προσφέρει μια ευρεία γκάμα μοντέλων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες έξυπνης πρόσβασης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κορυφαία DL50FVX, η οποία ενσωματώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες. Υποστηρίζει ξεκλείδωμα μέσω αναγνώρισης φλεβών παλάμης και αναγνώρισης προσώπου απευθείας στη συσκευή, ενώ προσφέρει ακόμη καλύτερη επίγνωση του χώρου χάρη στους δύο φακούς και την ενσωματωμένη οθόνη. Κουδούνια και ματάκια πόρτας με κάμερα και πρόσθετες δυνατότητες AI : Η EZVIZ παρουσιάζει ευέλικτες επιλογές, από ψηφιακά ματάκια πόρτας έως βιντεοκουδούνια με διπλό φακό, που διατηρούν την είσοδο του σπιτιού συνεχώς συνδεδεμένη. Το προηγμένο EP8 Ultra ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των βιντεοκουδουνιών, προσφέροντας λειτουργίες που ξεπερνούν την απλή ασφάλεια, χάρη στη διαδραστική οθόνη με τοπική τεχνητή νοημοσύνη.

Η EZVIZ παρουσιάζει ευέλικτες επιλογές, από ψηφιακά ματάκια πόρτας έως βιντεοκουδούνια με διπλό φακό, που διατηρούν την είσοδο του σπιτιού συνεχώς συνδεδεμένη. Το προηγμένο EP8 Ultra ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των βιντεοκουδουνιών, προσφέροντας λειτουργίες που ξεπερνούν την απλή ασφάλεια, χάρη στη διαδραστική οθόνη με τοπική τεχνητή νοημοσύνη. Έξυπνα συστήματα πρόσβασης για μονοκατοικίες και βίλες: Σχεδιασμένες για χρήση σε εξωτερικές πόρτες και γκαραζόπορτες, οι ολοκληρωμένες λύσεις της EZVIZ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την βίντεοθυροτηλεόραση HP7 Pro και τον μηχανισμό γκαραζόπορτας HG2 600 Pro. Το HP7 Pro αντικαθιστά τα ογκώδη παραδοσιακά συστήματα θυροτηλεόρασης, προσφέροντας εύκολη είσοδο χωρίς κλειδί, εικόνα 4K και κεντρική διαχείριση, ενώ ο μηχανισμός HG2 600 Pro εξασφαλίζει άμεση και ομαλή πρόσβαση οχημάτων χωρίς καθυστερήσεις.