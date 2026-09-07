Το πιο απρόσιτο μίνι μάρκετ του κόσμου βρίσκεται 120 μέτρα πάνω από το έδαφος

Το πιο απρόσιτο μίνι μάρκετ του κόσμου βρίσκεται 120 μέτρα πάνω από το έδαφος

Υπάρχουν καταστήματα που τα επισκέπτεσαι απλώς περπατώντας μέχρι τη γωνία και υπάρχει και αυτό το μίνι μάρκετ στην Κίνα, για το οποίο πρέπει πρώτα να αποδείξεις ότι… δεν φοβάσαι τα ύψη. Στο Εθνικό Γεωλογικό Πάρκο Shiniuzhai, ένα μικροσκοπικό κατάστημα βρίσκεται κυριολεκτικά κρεμασμένο πάνω σε έναν κατακόρυφο βράχο, περίπου 120 μέτρα από το έδαφος.

Δεν πρόκειται φυσικά για ένα συνηθισμένο σημείο πώλησης. Το κατάστημα εξυπηρετεί κυρίως τους αναρριχητές που ακολουθούν τη δύσκολη ορεινή διαδρομή και χρειάζονται κάπου να σταματήσουν για λίγο, να πιουν νερό ή να πάρουν ένα σνακ πριν συνεχίσουν.

Για να αγοράσεις ένα νερό, πρέπει πρώτα να ανέβεις για 90 λεπτά

Η πρόσβαση από μόνη της αρκεί για να κάνει το συγκεκριμένο μίνι μάρκετ ξεχωριστό. Οι επισκέπτες χρειάζονται περίπου 90 λεπτά αναρρίχησης κατά μήκος του απόκρημνου βράχου, χρησιμοποιώντας μεταλλικά αγκύρια, σφιγκτήρες και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

Κι όμως, όταν φτάσουν εκεί, δεν τους περιμένουν τιμές τουριστικής παγίδας. Ένα μπουκάλι νερό κοστίζει περίπου 2 γουάν, δηλαδή γύρω στα 26 λεπτά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι αναρριχητές παίρνουν ακόμη και δωρεάν νερό ως μικρή επιβράβευση για την ολοκλήρωση της απαιτητικής διαδρομής. Στα διαθέσιμα προϊόντα υπάρχουν επίσης απλά σνακ για λίγη επιπλέον ενέργεια.

Ο ανεφοδιασμός είναι μια ολόκληρη αποστολή

Αν η διαδρομή μοιάζει δύσκολη για τους επισκέπτες, για τους εργαζόμενους αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Τα προϊόντα μεταφέρονται στην πλάτη τους, μέσα σε γεμάτα σακίδια, καθώς πρέπει να ανέβουν στον βράχο πριν καν ξεκινήσει η βάρδιά τους.

Η μέρα τους αρχίζει πριν από τις 8 το πρωί, όταν ανοίγει επίσημα το κατάστημα, και ολοκληρώνεται μετά τις 5 το απόγευμα, όταν επιστρέφουν ξανά στη βάση του βουνού. Με άλλα λόγια, το να πας στη δουλειά εδώ δεν σημαίνει κίνηση στους δρόμους ή καθυστέρηση στο μετρό. Σημαίνει αναρρίχηση.

Η πιο δύσκολη λεπτομέρεια της βάρδιας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πάντως, δεν είναι μόνο το ύψος. Στο σημείο δεν υπάρχουν τουαλέτες ή άλλες βασικές υγειονομικές υποδομές. Η πλησιέστερη τουαλέτα βρίσκεται στη βάση του βουνού, επομένως ένας εργαζόμενος που χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσει πρέπει να κατέβει ολόκληρη τη διαδρομή και στη συνέχεια να ανέβει ξανά.

Αυτός είναι και ο λόγος που το προσωπικό περιορίζει την κατανάλωση υγρών όσο βρίσκεται στη βάρδια. Οι συγκεκριμένες συνθήκες κάνουν, όπως είναι αναμενόμενο, ιδιαίτερα δύσκολη τόσο την εύρεση όσο και τη διατήρηση εργαζομένων.

Παρότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, στο παρελθόν έχει αναγκαστεί να σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία του αρκετές φορές, μεταξύ άλλων και κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ούτε κάρτα, ούτε WeChat

Υπάρχει ακόμη μία λεπτομέρεια που κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ιδιαίτερη. Λόγω της περιορισμένης σύνδεσης δικτύου πάνω στον βράχο, οι συναλλαγές γίνονται μόνο με μετρητά. Έτσι, ακόμη και οι εξαιρετικά δημοφιλείς στην Κίνα εφαρμογές WeChat και Alipay δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί.

Το μικρό κατάστημα του Shiniuzhai μπορεί να μην έχει βιτρίνα σε κάποιον πολυσύχναστο δρόμο, έχει όμως κάτι που δύσκολα ανταγωνίζεται οποιοδήποτε άλλο μίνι μάρκετ. Μια θέα που κόβει την ανάσα και μια διαδρομή μέχρι το ταμείο που σίγουρα δεν ξεχνιέται εύκολα.