Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να μοιράζεται με τους followers της μικρές εικόνες από το καλοκαίρι της, αυτή τη φορά μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σήμερα.

Στο πρώτο στιγμιότυπο της ανάρτησης, η ηθοποιός και μοντέλο ποζάρει σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία φορώντας λεοπάρ μπικίνι, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου. Η λήψη έχει ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή αισθητική και αποτυπώνει μία ακόμη χαλαρή στιγμή από τις διακοπές της.

Η ανάρτηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο σε φωτογραφίες με μαγιό. Στα υπόλοιπα στιγμιότυπα, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίζεται σε διαφορετικές στιγμές μέσα στη φύση, ενώ μοιράζεται επίσης φωτογραφίες μπροστά σε καθρέφτη, αλλά και μία selfie.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)