Λίγο το άγχος, λίγο οι εποχιακές αλλαγές, λίγο η ηλικία και ξαφνικά η τριχόπτωση γίνεται ένα θέμα που δεν μπορείς απλώς να αγνοήσεις. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι η φροντίδα των μαλλιών δεν τελειώνει σε ένα conditioner που τα κάνει πιο απαλά. Ξεκινά πολύ πιο ψηλά, στο τριχωτό της κεφαλής. Σε αυτή ακριβώς τη λογική έρχεται τώρα η Caudalie, η οποία έπειτα από έξι χρόνια έρευνας κάνει το πρώτο της ουσιαστικό βήμα στην περιποίηση των μαλλιών.

Τριχόπτωση και VineOxyl™, η νέα πρόταση της Caudalie

Το βασικό προϊόν της σειράς είναι το Anti-Hair Loss Serum, ένα serum που εφαρμόζεις απευθείας στο τριχωτό. Στην καρδιά της σύνθεσής του βρίσκεται το VineOxyl™, ένα πατενταρισμένο ενεργό συστατικό που προέρχεται από κουκούτσια σταφυλιού και, σύμφωνα με την εταιρεία, στοχεύει στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την ανάπτυξη του τριχοθυλακίου.

Η σύνθεση περιλαμβάνει επίσης πεπτίδια τσία και μπιζελιού, ενώ το φυτοαρωματικό σύμπλεγμα συνδυάζει πράσινο τσάι και μπουμπούκι λεύκας με νότες κέδρου, βιολέτας και σπόρων τόνκα. Η Caudalie αναφέρει ότι το 99% των συστατικών του serum είναι φυσικής προέλευσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στην επίσημη σελίδα.

Τι έδειξαν οι κλινικές αξιολογήσεις

Σε κλινική μελέτη με δερματολογική αξιολόγηση σε 36 γυναίκες για 90 ημέρες καταγράφηκε μείωση της τριχόπτωσης κατά 53%. Σε ξεχωριστή αξιολόγηση 39 γυναικών για το ίδιο διάστημα αναφέρονται αύξηση κατά 87% στο πάχος της τρίχας, 39% στον όγκο και 37% στην πυκνότητα. Πρόκειται για αποτελέσματα των συγκεκριμένων μελετών της εταιρείας και όχι για εγγύηση ότι κάθε άτομο θα δει ακριβώς τις ίδιες μεταβολές.

Η εφαρμογή του serum γίνεται καθημερινά για τρεις μήνες. Χρησιμοποιείς τρεις έως τέσσερις πιπέτες σε στεγνά ή νωπά μαλλιά, κάνεις απαλό μασάζ και δεν ξεβγάζεις. Στη συνέχεια, η Caudalie προτείνει χρήση δύο φορές την εβδομάδα για διατήρηση των αποτελεσμάτων. Η προτεινόμενη λιανική τιμή για τα 50 ml είναι 36,90 ευρώ.

Και ένα σαμπουάν για πυκνότητα και όγκο

Τη σειρά συμπληρώνει το Density & Volume Shampoo, χωρίς θειικά άλατα και σιλικόνες, κατάλληλο και για βαμμένα μαλλιά. Σύμφωνα με κλινικό τεστ της εταιρείας σε 33 εθελοντές για 112 ημέρες, το 100% παρατήρησε περισσότερο όγκο, ενώ αναφέρεται και αποτέλεσμα +6.298 ορατών τριχών.

Τέλος, η τριχόπτωση θέλει συνέπεια και όχι μαγικές λύσεις και η νέα πρόταση της Caudalie μεταφέρει τη φροντίδα εκεί όπου ουσιαστικά ξεκινά το θέμα, στο τριχωτό, βάζοντας το haircare λίγο πιο κοντά στη λογική του skincare.