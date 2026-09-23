Ο εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για multitasking και τώρα ξέρουμε καλύτερα το γιατί

Απαντάς σε ένα μήνυμα ενώ κάποιος σου μιλάει, γράφεις ένα email με ανοιχτές άλλες πέντε καρτέλες και προσπαθείς να διαβάσεις ενώ δίπλα παίζει μουσική. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ το multitasking, που σχεδόν το θεωρούμε φυσιολογικό. Μόνο που ο εγκέφαλός μας δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καλός σε αυτό.

Νέα μελέτη από το University of Chicago, που δημοσιεύτηκε στο Nature Neuroscience, εξετάζει τι συμβαίνει όταν προσπαθούμε να διαχειριστούμε πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς πως χάνουμε εύκολα τη συγκέντρωσή μας.

Οι πληροφορίες αρχίζουν να μπερδεύονται

Οι ερευνητές μιλούν για «παρεμβολή χαρακτηριστικών». Με απλά λόγια, όταν ο εγκέφαλος πρέπει να παρακολουθεί πολλά πράγματα μαζί, μπορεί να δυσκολευτεί να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικά σημαντικό και τι όχι.

Έτσι, πληροφορίες που κανονικά θα έπρεπε να περάσουν απαρατήρητες παραμένουν ενεργές και τελικά επηρεάζουν αυτό που κάνουμε. Όσο περισσότερα έχουμε να επεξεργαστούμε, τόσο μεγαλύτερη γίνεται αυτή η σύγχυση.

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, οι οποίοι παρατηρούσαν εικόνες και προσπαθούσαν να εντοπίσουν συγκεκριμένες αλλαγές. Όταν δεν γνώριζαν ακριβώς ποιο στοιχείο έπρεπε να προσέξουν, έκαναν περισσότερα λάθη. Ο εγκέφαλός τους κρατούσε περισσότερες πληροφορίες από όσες χρειάζονταν και αυτό δυσκόλευε την τελική απόφαση.

Γιατί ένα απλό email ξαφνικά μοιάζει δύσκολο

Αυτό εξηγεί αρκετές μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Μπορεί για παράδειγμα να διαβάζεις την ίδια πρόταση τρεις φορές επειδή κάποιος μιλάει δίπλα σου ή να κάνεις ένα χαζό λάθος σε ένα μήνυμα επειδή ταυτόχρονα κοιτάς τις ειδοποιήσεις του κινητού.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν συγκεντρώνεσαι αρκετά. Ο εγκέφαλος προσπαθεί να ξεχωρίσει πολλές ανταγωνιστικές πληροφορίες την ίδια στιγμή και αυτό απαιτεί περισσότερη προσπάθεια απ’ όσο καταλαβαίνουμε.

Μία δουλειά τη φορά δεν είναι τεμπελιά

Η λύση δεν είναι κάποια ιδιαίτερη τεχνική παραγωγικότητας. Είναι μάλλον το αντίθετο. Όταν κάτι χρειάζεται πραγματικά την προσοχή μας, βοηθά να του τη δίνουμε ολόκληρη.

Να κλείνουμε για λίγο τις ειδοποιήσεις όταν γράφουμε. Να αφήνουμε το κινητό στην άκρη όταν κάποιος μας μιλάει. Να τελειώνουμε μια απαιτητική δουλειά πριν ανοίξουμε την επόμενη.

Σε μια εποχή που μας έχει μάθει ότι πρέπει συνεχώς να κάνουμε περισσότερα, ίσως το πιο αποτελεσματικό που μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ πιο απλό. Να κάνουμε ένα πράγμα κάθε φορά και να το κάνουμε πραγματικά εκεί.