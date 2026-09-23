Μελίνα Ασλανίδου: “Όταν πέθανε ο αδελφός μου στα 20 του, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω, γιατί υπάρχουν ανατροπές”

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε ανοιχτά για στιγμές που τη σημάδεψαν, για όσα έχει ακούσει κατά καιρούς για τον εαυτό της, αλλά και για εκείνες τις εμπειρίες που την έκαναν να δει τη ζωή διαφορετικά. Σε μια προσωπική συνέντευξη στο vidcast «Rainbow Mermaids», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην απώλεια του αδελφού της, στον τρόπο που βιώνει τον έρωτα, ενώ αποκάλυψε και το όνομα με το οποίο βαφτίστηκε.

Η φήμη που την ενόχλησε περισσότερο

Η δημοσιότητα συνοδεύεται συχνά από σχόλια και φήμες που μπορεί να απέχουν αρκετά από την πραγματικότητα. Η ίδια αποκάλυψε πως ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχει ακούσει για εκείνη είναι ότι είναι αλκοολική. Πλέον, όμως, φαίνεται πως έχει επιλέξει συνειδητά να μην επιτρέπει σε τέτοιες κουβέντες να επηρεάζουν τη ζωή της.

«Το χειρότερο σχόλιο που έχω ακούσει για μένα, είναι ότι είμαι αλκοολική. Ό,τι να ‘ναι. Γι’ αυτό πλέον δεν ακούμε, έχουμε κλείσει τα αυτάκια μας και ακούμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε», είπε η Μελίνα Ασλανίδου.

Η απώλεια του αδελφού της που άλλαξε τα πάντα

Πίσω από την απόφαση της Μελίνας Ασλανίδου να ακολουθήσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη μουσική υπήρξε μια βαθιά προσωπική απώλεια. Ο θάνατος του αδελφού της σε ηλικία μόλις 20 ετών την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι να μη μένουν τα όνειρα για αργότερα.

«Όταν πέθανε ο αδελφός μου στα 20 του, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω, γιατί υπάρχουν ανατροπές. Βλέπεις ένα παιδί 20 χρονών, σαν τα κρύα τα νερά, έναν κούκλο, έναν άγγελο, που αυτός ο άγγελος πλέον δεν υπάρχει… εκεί είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει… “Τι αγαπάς πάρα πολύ; Τη μουσική”. “Πού μπορείς να υλοποιήσεις το όνειρό σου; Στην Αθήνα”. “Πήγαινε”. Μέσα από τη μαυρίλα βρήκα ένα φως, πάντα έτρεχα προς το φως. Είναι σωτήριο», ανέφερε.

Η ίδια περιγράφει ουσιαστικά μια στιγμή που, μέσα στον πόνο, λειτούργησε ως σημείο καμπής. Η μουσική έγινε ακόμη περισσότερο ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει και η Αθήνα ο τόπος όπου θα προσπαθούσε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

«Το ζω σαν τούρκικο σίριαλ όταν ερωτεύομαι»

Όταν η συζήτηση έφτασε στον έρωτα, η τραγουδίστρια δεν προσπάθησε να παρουσιάσει μια πιο συγκρατημένη εκδοχή του εαυτού της. Παραδέχτηκε ότι όταν ερωτεύεται, μπαίνει ολόκληρη μέσα στο συναίσθημα και δεν φοβάται τις υπερβολές που μπορεί να το συνοδεύουν.

«Όλο τρέλες κάνεις όταν είσαι ερωτευμένος. Με τον έρωτα πέφτω πολύ στα πατώματα. Το ζω κανονικά. Είναι ένα τούρκικο σίριαλ κανονικότατο», είπε.

Το πραγματικό όνομα της Μελίνας Ασλανίδου

Μιλώντας και για τα παιδικά της χρόνια, η Μελίνα Ασλανίδου θυμήθηκε την περίοδο που ζούσε στη Γερμανία, πριν η οικογένειά της μετακομίσει στα Γιαννιτσά. Εκεί δημιούργησε όμορφες αναμνήσεις, ενώ αποκάλυψε και μια λεπτομέρεια που αρκετοί ίσως δεν γνωρίζουν.

Το βαφτιστικό της όνομα δεν είναι Μελίνα, αλλά Συμέλα, ένα ποντιακό όνομα. Στην καθημερινότητά της, ωστόσο, η οικογένειά της χρησιμοποιούσε από νωρίς διαφορετικά χαϊδευτικά.

«Το πραγματικό μου όνομα, αυτό με το οποίο με βάφτισαν είναι Συμέλα. Πόντια. Η μητέρα μου δε με φώναξε ποτέ Συμέλα. Με φώναζαν Μέλη, Μέλα…», είπε χαρακτηριστικά.