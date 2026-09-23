Taylor Swift: Σπάει όλα τα ρεκόρ στα MTV VMAs 2026

Η Taylor Swift επιστρέφει στο επίκεντρο των MTV Video Music Awards, αυτή τη φορά όχι μόνο για τις υποψηφιότητές της. Στην τελετή της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου πρόκειται να τιμηθεί με το νέο βραβείο «Artist Director Honors», το οποίο δημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει «τους καλλιτέχνες που με τη σκηνοθετική τους δουλειά πίσω από την κάμερα επαναπροσδιορίζουν τα μουσικά βίντεο και την τέχνη της οπτικής αφήγησης».

Ένα βραβείο που φέρνει και νέο ρεκόρ

Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη Swift, καθώς ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των MTV VMA βραβείων της στα 31. Έτσι περνά μόνη στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του θεσμού, αφήνοντας πίσω την Beyoncé, με την οποία μέχρι σήμερα μοιραζόταν την πρώτη θέση με 30 βραβεία. Στους άνδρες καλλιτέχνες προηγείται ο Eminem με 15.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με τον Snoop Dogg στην παρουσίαση. Το σόου θα μεταδοθεί από το CBS και το MTV, ενώ θα είναι διαθέσιμο και μέσω Paramount+.

Η Madonna στην κορυφή των υποψηφιοτήτων

Η φετινή λίστα έχει έντονο άρωμα pop. Η Madonna συγκεντρώνει 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλο καλλιτέχνη, ενώ η Taylor Swift ακολουθεί με εννέα. Ariana Grande και Sabrina Carpenter έχουν από επτά και Bruno Mars, PinkPantheress και Zara Larsson από πέντε.

Στην κατηγορία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» συναντάμε τις Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande και Sabrina Carpenter, μαζί με τους Bruno Mars και Morgan Wallen.

Μεγάλες επιστροφές και νέα πρόσωπα

Η Madonna θα ανοίξει τη βραδιά, επιστρέφοντας στη σκηνή των VMAs έπειτα από 23 χρόνια, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης οι GENER8ION, Shaboozey, LISA, Raye και Sienna Spiro.

Ξεχωριστή στιγμή αναμένεται και για τους Nirvana, που θα τιμηθούν με το Video Vanguard Award. Παράλληλα, 26 καλλιτέχνες εμφανίζονται για πρώτη φορά στις υποψηφιότητες των βραβείων, ανάμεσά τους οι CORTIS, Stella Lefty, Noah Kahan, Olivia Dean και Kali Uchis.

Η ψηφοφορία του κοινού ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου για τις περισσότερες κατηγορίες, με το «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης» να παραμένει ανοιχτό ακόμη και μετά την έναρξη της τελετής.