Η ταινία «Toy Story 5» των Disney και Pixar είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+

Η παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία των Disney και Pixar, «Toy Story 5», είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+, φέρνοντας το επόμενο κεφάλαιο του αγαπημένου franchise στους θεατές στο σπίτι. Η ταινία επανενώνει τον Woody, τον Buzz Lightyear, την Jessie και την υπόλοιπη παρέα, ενώ συστήνει στις οικογένειες μια νέα γενιά παιχνιδιών. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Τα παιχνίδια επέστρεψαν στο «Toy Story 5» των Disney και Pixar, και αυτήν τη φορά, έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία. Ο ρόλος τους αμφισβητείται, όταν έρχονται σε επαφή με τη Lilypad, ένα ολοκαίνουργιο tablet που καταφτάνει με τις δικές της ανατρεπτικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί που παίζει μαζί τους, την Bonnie. Θα είναι άραγε ποτέ η ώρα του παιχνιδιού όπως παλιά;

Το «Toy Story» είναι το κινηματογραφικό franchise με τις περισσότερες θεάσεις στο Disney+, ξεπερνώντας τις 2 δισεκατομμύρια ώρες προβολής παγκοσμίως. Το «Toy Story 5» προστίθεται τώρα στη «Συλλογή Toy Story», όπου οι fans μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις ταινίες του βραβευμένου με Όσκαρ® franchise.

Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο Disney+, η Disney και η Pixar φέρνουν τη μαγεία του «Toy Story» στο Fortnite, με την κυκλοφορία του «Toy Story 5: The Great Toy Rescue», το οποίο θα είναι διαθέσιμο για δύο εβδομάδες, από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2026. Καθώς η Disney συνεχίζει να δημιουργεί νέες και μοναδικές εμπειρίες εντός του Fortnite, το «Toy Story 5: The Great Toy Rescue» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Disney και η Pixar συνδέουν μια Disney – περιπέτεια σε πολλαπλά νησιά που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα των creators του Fortnite.

Το «Toy Story 5» σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Όσκαρ® Andrew Stanton, μαζί με την Kenna Harris. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Lindsey Collins, p.g.a., και Jessica Choi, p.g.a., ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Stanton και Harris, βασισμένο σε πρωτότυπη ιστορία του Stanton.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.