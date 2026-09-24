Περιποίηση σγουρών μαλλιών: 3 νέα βήματα για μπούκλες με κίνηση!

Οι μπούκλες έχουν τη δική τους προσωπικότητα και συχνά χρειάζονται κάτι παραπάνω από ένα γρήγορο λούσιμο για να δείξουν όπως θέλεις. Αν αναζητάς μια πρακτική ρουτίνα που φροντίζει τόσο τα μαλλιά όσο και το τριχωτό, η σωστή περιποίηση σγουρών μαλλιών μπορεί να ξεκινήσει με λίγα, στοχευμένα βήματα. Σε αυτή τη λογική κινείται και η INDOLA, που παρουσιάζει τη νέα σειρά Curls.

Περιποίηση σγουρών μαλλιών με τρία προϊόντα

Η σειρά περιλαμβάνει τρία προϊόντα για σγουρά και πολύ σγουρά μαλλιά, από ανάλαφρους κυματισμούς μέχρι πιο σφιχτές μπούκλες. Το Curl Therapy Cleanser με έλαιο moringa καθαρίζει απαλά, χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά έλαια της τρίχας, ενώ στοχεύει στην ενυδάτωση και στον καλύτερο σχηματισμό της μπούκλας. Για τη φροντίδα του τριχωτού, το Scalp Therapy Serum με υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στη μείωση της ξηρότητας και της δυσφορίας, χαρίζοντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης.

Κάθε προϊόν έχει διαφορετικό ρόλο: καθαρισμός, φροντίδα του τριχωτού και styling. Έτσι, μπορείς να ξεχωρίσεις ποια ανάγκη θέλεις να καλύψεις, αντί να περιμένεις από ένα προϊόν να κάνει τα πάντα. Η INDOLA παρουσιάζει τη σειρά ως μια compact πρόταση με τρία βασικά βήματα για διαφορετικές υφές μπούκλας. Η μάρκα τη σχεδίασε και με γνώμονα τους επαγγελματίες κομμωτές, ώστε να προσαρμόζουν τη φροντίδα στον τύπο και την υφή των μαλλιών. Για σένα, αυτό σημαίνει μια ευέλικτη ιδέα που μπορείς να φέρεις στα μέτρα της δικής σου καθημερινότητας.

Styling για μπούκλες με διάρκεια

Το τρίτο προϊόν είναι το Curl Embracing Mousse με γλυκερίνη και πολυμερή. Σύμφωνα με την INDOLA, προσφέρει ελαστικότητα, κίνηση και φυσική λάμψη, ενώ βοηθά στον έλεγχο του φριζαρίσματος και του στατικού ηλεκτρισμού. Παράλληλα, παρέχει θερμοπροστασία έως 230°C, κάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμο αν χρησιμοποιείς εργαλεία styling με θερμότητα. Έτσι, η ρουτίνα σου μπορεί να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της μπούκλας όσο και εκείνες του τριχωτού, χωρίς να χρειάζεσαι πολλά διαφορετικά προϊόντα.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, και οι τρεις συνθέσεις είναι vegan και δεν περιέχουν θειικά άλατα, αλκοόλη ή parabens. Η σειρά ανήκει στο portfolio INDOLA CARE & STYLE και η μάρκα προτείνει να τη συνδυάζεις με τα υπόλοιπα προϊόντα της για μια εξατομικευμένη ρουτίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα από την INDOLA online ή να ακολουθήσεις το Instagram INDOLA.

Αν αναζητάς πιο απλή περιποίηση σγουρών μαλλιών, τα τρία προϊόντα καλύπτουν τον καθαρισμό, τη φροντίδα του τριχωτού και το styling, για να επιλέξεις όσα ταιριάζουν στη δική σου καθημερινότητα.