Μάρθα Κατσαρού
Συνταγές
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Τραγανές σπιτικές πατάτες με αλάτι και ξίδι

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Οι κλασικές τηγανητές πατάτες γίνονται ακόμα πιο τραγανές όταν τηγανιστούν δύο φορές. Το πρώτο τηγάνισμα τις ψήνει εσωτερικά, ενώ το δεύτερο τους χαρίζει υπέροχη χρυσαφένια κρούστα.

Υλικά

  • 4 μεγάλες πατάτες, κατά προτίμηση Maris Piper
  • ηλιέλαιο για τηγάνισμα
  • ανθός αλατιού
  • ξίδι βύνης

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε κατά μήκος σε φέτες πάχους περίπου ενός εκατοστού. Στη συνέχεια κόβουμε κάθε φέτα σε χοντρά μπαστουνάκια.

Ξεπλένουμε τις πατάτες σε σουρωτήρι με άφθονο κρύο νερό, ώστε να απομακρύνουμε το περιττό άμυλο. Αν έχουμε χρόνο, τις αφήνουμε σε ένα μπολ με κρύο νερό για μερικές ώρες ή όλο το βράδυ. Τις στραγγίζουμε και τις στεγνώνουμε πολύ καλά με χαρτί κουζίνας.

Γεμίζουμε μια βαθιά κατσαρόλα μέχρι τη μέση με ηλιέλαιο και το ζεσταίνουμε στους 130°C. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιούμε θερμόμετρο μαγειρικής. Το καυτό λάδι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και δεν πρέπει να μένει χωρίς επίβλεψη.

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Τηγανίζουμε τις πατάτες σε δύο δόσεις για περίπου 10 λεπτά. Πρέπει να έχουν ψηθεί εσωτερικά, χωρίς όμως να έχουν πάρει χρώμα. Τις αφαιρούμε με τρυπητή κουτάλα και τις αφήνουμε να στραγγίσουν σε πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας.

Όταν είμαστε έτοιμοι να τις σερβίρουμε, ζεσταίνουμε ξανά το λάδι στους 190°C. Ρίχνουμε όλες τις πατάτες στην κατσαρόλα και τις τηγανίζουμε για 4 έως 5 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές και να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα.

Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα, τις αφήνουμε για λίγο σε χαρτί κουζίνας και τις μεταφέρουμε σε πιατέλα. Πασπαλίζουμε με ανθό αλατιού και προσθέτουμε ξίδι βύνης.

Καλή απόλαυση!

 

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