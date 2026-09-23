Η νέα σειρά REDMI Note 17 στον παλμό της 24ωρης γιορτής «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»

Η Xiaomi έδωσε το «παρών» στη μεγάλη 24ωρη γιορτή «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην οδό Αθηνάς, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Από το βράδυ του Σαββάτου 19 έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη διοργάνωση, με ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική, αθλητισμό, πολιτισμό και δράσεις για όλες τις ηλικίες.

Σε συνεργασία με τη Solid Havas και την Pixel Perfect, η Xiaomi δημιούργησε ένα ειδικά διαμορφωμένο REDMI Note 17 Series booth, φέρνοντας τη νέα σειρά πιο κοντά στο κοινό και δίνοντας στους παρευρισκόμενους τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τις νέες συσκευές.

Παράλληλα, η ομάδα Patinia κατέγραψε τον παλμό της διοργάνωσης με τα νέα REDMI Note 17, με στιγμές από τη δράση στην οδό Αθηνάς να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση LED panels. Με REDMI Titan Quality, ενισχυμένη αντοχή και μπαταρίες που φτάνουν έως και τα 9.210mAh, η σειρά REDMI Note 17 έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και να αντέχει στον χρόνο. Ειδικότερα, το REDMI Note 17 Pro Max 5G, με τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει ενσωματώσει ποτέ η Xiaomi σε smartphone στην Ευρώπη, προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως και τις τρεις ημέρες με μία μόνο φόρτιση. Έτσι, σε μια γιορτή που κράτησε 24 ολόκληρες ώρες, η αυτονομία των νέων συσκευών βρήκε το ιδανικό πεδίο για να αναδειχθεί, κρατώντας τα REDMI Note 17 στη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος.