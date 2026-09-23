Ινδικό γεύμα με γαλοπούλα, πατάτες Bombay και pakoras λαχανικών

Ένα πλούσιο και αρωματικό γεύμα με γαλοπούλα σε πικάντικη σάλτσα curry, τραγανές πατάτες Bombay και τηγανητά pakoras λαχανικών. Είναι ιδανική ιδέα για να αξιοποιήσετε το ψητό κρέας και τα λαχανικά που έχουν περισσέψει.

Υλικά για το curry γαλοπούλας

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

1 πράσινη πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη

1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου

1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κόλιανδρου

1 κουταλιά της σούπας σκόνη curry Madras

200 ml ζωμό κοτόπουλου

400 γρ. ντομάτες κονκασέ ή ψιλοκομμένες

600 γρ. μαγειρεμένη γαλοπούλα, κομμένη σε κομμάτια

120 γρ. φύλλα σπανακιού

3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι

1 γεμάτη κουταλιά της σούπας chutney μάνγκο

1 ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο

Υλικά για τις πατάτες Bombay

2 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι

8 ψητές πατάτες που έχουν περισσέψει

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

½ κουταλιά της σούπας φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

2 κουταλάκια του γλυκού garam masala

2 κουταλάκια του γλυκού μαύρο σινάπι

2 κουταλάκια του γλυκού σπόρους μάραθου

1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά

1 πράσινη πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη

1 μεγάλη ντομάτα, ψιλοκομμένη

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Υλικά για τα pakoras

1 μεγάλη χούφτα λαχανικά που έχουν περισσέψει, όπως λαχανάκια Βρυξελλών, λάχανο, χόρτα ή φασολάκια

1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

2 πιπερίτσες τσίλι, ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους ajwain

2 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ

100 γρ. αλεύρι ρεβιθιού

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

Για το curry γαλοπούλας

Ζεσταίνετε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και σοτάρετε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το τζίντζερ και το τσίλι μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέτετε τους σπόρους κύμινου, τους σπόρους κόλιανδρου και τη σκόνη curry. Ανακατεύετε καλά, ώστε να απελευθερωθούν τα αρώματα των μπαχαρικών.

Ρίχνετε τον ζωμό κοτόπουλου και αφήνετε το μείγμα να βράσει μέχρι να μειωθεί περίπου στο μισό. Προσθέτετε τις ντομάτες και συνεχίζετε το μαγείρεμα για 6 με 8 λεπτά, μέχρι να συμπυκνωθεί η σάλτσα.

Ρίχνετε τη μαγειρεμένη γαλοπούλα και ζεσταίνετε απαλά για περίπου 10 λεπτά. Προσθέτετε το σπανάκι, το γιαούρτι και το chutney μάνγκο. Ανακατεύετε και αποσύρετε από τη φωτιά. Σερβίρετε με φρέσκο κόλιανδρο.

Για τις πατάτες Bombay

Ζεσταίνετε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι και προσθέτετε τις ψητές πατάτες. Τις σοτάρετε μέχρι να γίνουν τραγανές και να ροδίσουν από όλες τις πλευρές.

Προσθέτετε το σκόρδο, το τζίντζερ, το garam masala, το σινάπι, τους σπόρους μάραθου, τον κουρκουμά και το τσίλι. Ανακατεύετε καλά, ώστε να καλυφθούν οι πατάτες από τα μπαχαρικά.

Ρίχνετε την ψιλοκομμένη ντομάτα και μαγειρεύετε για λίγα λεπτά ακόμη. Αλατοπιπερώνετε και σερβίρετε.

Για τα pakoras

Βάζετε τα λαχανικά σε ένα μπολ μαζί με το κρεμμύδι, το σκόρδο, το τζίντζερ, το τσίλι και τους σπόρους ajwain. Προσθέτετε το αλάτι και ανακατεύετε με τα χέρια. Αφήνετε το μείγμα για 10 λεπτά, ώστε να μαλακώσουν τα λαχανικά.

Προσθέτετε το κορν φλάουρ, το αλεύρι ρεβιθιού και τον δυόσμο. Ρίχνετε λίγο νερό και ανακατεύετε μέχρι να δημιουργηθεί ένα πυκνό μείγμα που να ενώνεται εύκολα.

Ζεσταίνετε αρκετό λάδι σε βαθύ τηγάνι ή φριτέζα. Προσοχή, το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και δεν πρέπει να μένει χωρίς επίβλεψη.

Παίρνετε μικρές ποσότητες από το μείγμα, τις πιέζετε ελαφρά και τις τηγανίζετε για 2 με 3 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές. Τις βγάζετε σε απορροφητικό χαρτί.

Σερβίρετε το curry γαλοπούλας, τις πατάτες Bombay και τα pakoras σε μεγάλα μπολ, στο κέντρο του τραπεζιού, για ένα χορταστικό οικογενειακό γεύμα.

Καλή απόλαυση!