Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας: Η τρυφερή ανακοίνωση με τη Νάταλι Κάτερ

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους ετοιμάζονται να ζήσουν ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ, καθώς το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγό του σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό, με τη Νάταλι Κάτερ να φορά μαγιό και να δείχνει πλέον τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Kader ♌️ (@kadernat)

Η ανακοίνωση μέσα από μια απλή, τρυφερή στιγμή

Χωρίς πολλά λόγια και χωρίς κάποια εντυπωσιακή ανακοίνωση, το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά του μέσα από εικόνες γεμάτες τρυφερότητα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

«Απλά εμείς… κάτω από λίγη μαγεία ηλιοβασιλέματος», έγραψαν στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης, αφήνοντας τις φωτογραφίες να πουν τα υπόλοιπα.

Έτσι, ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, καθώς σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς!