Φριτάτα φούρνου με λαχανικά και τυρί, ιδανική για το σχολείο!

Μια εύκολη, χορταστική και πολύχρωμη φριτάτα με αυγά, λαχανικά και λιωμένο τυρί. Τρώγεται ζεστή, αλλά είναι εξίσου νόστιμη και κρύα.

Υλικά

2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο

4 μεγάλα αυγά

50 ml γάλα ή κρέμα γάλακτος

1 χούφτα τριμμένο τσένταρ ή θρυμματισμένη φέτα

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά, όπως μαϊντανός ή σχοινόπρασο

10 ντοματίνια, ολόκληρα ή κομμένα στη μέση

1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 χούφτα κατεψυγμένο αρακά, αποψυγμένο

50 γραμμάρια μπρόκολο, κομμένο σε μικρά μπουκετάκια

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Λαδώνουμε ένα τετράγωνο πυρίμαχο σκεύος περίπου 20 εκατοστών ή μια φόρμα για έξι μάφιν.

Σπάμε τα αυγά ένα ένα σε ένα μικρό μπολ, ώστε να ελέγξουμε αν έχει πέσει τσόφλι. Στη συνέχεια τα μεταφέρουμε σε ένα μεγαλύτερο μπολ και πλένουμε καλά τα χέρια μας.

Προσθέτουμε το γάλα ή την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε τα αυγά με ένα πιρούνι ή σύρμα μέχρι να αφρατέψουν.

Ρίχνουμε τη μισή ποσότητα τυριού, λίγο μαύρο πιπέρι και, αν θέλουμε, τα μυρωδικά.

Τοποθετούμε τα λαχανικά στο πυρίμαχο σκεύος και περιχύνουμε με το μείγμα των αυγών. Πασπαλίζουμε από πάνω το υπόλοιπο τυρί.

Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι η φριτάτα να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και να σταθεροποιηθεί. Για να ελέγξουμε αν έχει ψηθεί στο κέντρο, τρυπάμε με ένα μαχαίρι. Αν το μείγμα παραμένει υγρό, συνεχίζουμε το ψήσιμο για λίγα λεπτά ακόμη.

Αφήνουμε τη φριτάτα να κρυώσει ελαφρώς πριν τη βγάλουμε από το σκεύος. Σερβίρουμε ζεστή ή κρύα.

Καλή απόλαυση!