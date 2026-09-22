Η Σιγκαπούρη δίνει μικρές αμοιβές σε όσους διαβάζουν 15 λεπτά την ημέρα!

Σε μια εποχή που το ατελείωτο scroll έχει κατακτήσει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, η Σιγκαπούρη επιχειρεί να επαναφέρει το διάβασμα στη ζωή των πολιτών της με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η ασιατική χώρα ξεκίνησε μια εθνική καμπάνια διάρκειας πέντε ετών, προσφέροντας μικρές οικονομικές επιβραβεύσεις σε όσους αφιερώνουν χρόνο στην ανάγνωση και καταγράφουν τη δραστηριότητά τους σε ειδική πλατφόρμα.

Η ιδέα είναι απλή. Οι πολίτες χρειάζεται να διαβάζουν για τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα και να καταχωρίζουν τη συγκεκριμένη συνεδρία στην πλατφόρμα. Για κάθε καταγραφή συγκεντρώνουν εικονικά νομίσματα, με όριο μία συνεδρία ημερησίως.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Οι συμμετέχοντες χρειάζονται 1.000 εικονικά νομίσματα για να κερδίσουν ένα δολάριο Σιγκαπούρης, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 70 λεπτά του ευρώ. Η αμοιβή είναι συμβολική και δεν μπορεί φυσικά να αποτελέσει πραγματική πηγή εισοδήματος.

Αυτό, όμως, δεν αποτελεί τον στόχο της πρωτοβουλίας. Η κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσει το μικρό οικονομικό κίνητρο ως αφορμή, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ξαναβάλουν τα βιβλία στην καθημερινότητά τους. Άλλωστε, η αξία της δράσης δεν βρίσκεται στα χρήματα, αλλά στη δημιουργία μιας σταθερής συνήθειας.

Μια απάντηση στην εποχή του σύντομου περιεχομένου

Η καμπάνια ξεκινά σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκέντρωση δοκιμάζεται καθημερινά από τις οθόνες, τα κοινωνικά δίκτυα και την αδιάκοπη κατανάλωση σύντομων βίντεο. Ο όρος «brain rot», που αποδίδεται ως ψηφιακή αποχαύνωση, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει την πνευματική κόπωση που προκαλούν οι ατελείωτες ώρες μπροστά σε περιεχόμενο μικρής διάρκειας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας υποστηρίζουν ότι το διάβασμα προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία. Απαιτεί χρόνο, ηρεμία και συγκέντρωση, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει την κριτική σκέψη, τη φαντασία και την προσοχή.

«Θέλουμε να δούμε ένα έθνος αναγνωστών που είναι περίεργοι, στοχαστικοί και οξυδερκείς», δήλωσε η Μελίσα Ταμ, υπεύθυνη του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της Σιγκαπούρης.

Τα 15 λεπτά ως πρώτο βήμα

Η επιλογή των 15 λεπτών δεν έγινε τυχαία. Πρόκειται για έναν σχετικά εύκολο και ρεαλιστικό στόχο, ακόμη και για όσους έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό από τα βιβλία. Μια σύντομη καθημερινή συνεδρία μπορεί να λειτουργήσει ως η αρχή για την επιστροφή σε μια συνήθεια που απαιτεί περισσότερη προσήλωση από ένα γρήγορο βίντεο ή μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Το πρόγραμμα της Σιγκαπούρης δεν υπόσχεται μεγάλα κέρδη. Προτείνει, όμως, κάτι πιο ουσιαστικό: να ξαναβρεί το διάβασμα χώρο μέσα στην ημέρα, έστω και για ένα τέταρτο.