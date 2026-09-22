Κατερίνα Καινούργιου: “Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια”

Με αφορμή την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη νέα καθημερινότητα που έχει διαμορφώσει μαζί με την κόρη της, Ξένια, αλλά και για τα επόμενα σχέδια της προσωπικής της ζωής. Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε το φετινό καλοκαίρι ως το πιο όμορφο της ζωής της, καθώς είχε την ευκαιρία να περάσει πολύτιμο χρόνο με τη μικρή της. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η βάφτιση της κόρης της θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027 στην Πάρο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η βάφτιση της μικρής Ξένιας στην Πάρο

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως έχει ήδη οργανώσει το μυστήριο, καθώς θέλει να κρατήσει τη συγκεκριμένη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως ανέφερε, η κόρη της είναι ταμένη στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, ενώ στη βάφτιση θα παρευρεθούν ελάχιστοι καλεσμένοι.

«Προς το παρόν, θα πάμε για τη βάπτιση. Ξέρεις πολύ καλά, ότι το μωράκι το έχω τάξει στην Εκατονταπυλιανή. Θα κάνω το μυστήριο για πολύ λίγους, σε ένα κλειστό μυστήριο, θα είσαι καλεσμένη εννοείται. Θα γίνει την άνοιξη του 2027, το έχουμε αποφασίσει, τα έχω κλείσει όλα, στην Πάρο θα γίνει. Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τον Παναγιώτη. Γάμος θα γίνει πιο μετά και νομίζω ότι θα γίνει με εμένα, τον Παναγιώτη και τους κουμπάρους μας, κανέναν άλλον» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Οι σκέψεις για ένα δεύτερο παιδί

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η οικογένειά της. Όπως αποκάλυψε, ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, θα ήθελε να αποκτήσουν ένα δεύτερο παιδί. Η ίδια, ωστόσο, προτιμά να αφοσιωθεί αυτή την περίοδο στη μικρή Ξένια και να απολαύσει κάθε στάδιο της ανάπτυξής της.

«Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Χωρίς υπερβολές…Πέρασα δυο μαγευτικούς μήνες με τη μικρή μου…Τώρα με έχουν πιάσει λίγο οι τύψεις γιατί θα γυρνάω λίγο πιο αργά στο σπίτι… Το μόνο που με αγχώνει είναι ο ύπνος, ξυπνάω το βράδυ να δω αν αναπνέει, αν είναι καλά…Λέω ότι ο Θεός μου έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα έχει η κόρη μου.

Επειδή εγώ το παιδί το έκανα και λίγο πιο μεγάλη, και λίγο φοβήθηκα, είχα και τις αγωνίες και τα άγχη μου, γέννησα και λίγο πρόωρα, έχω λίγο τις φοβίες μου για να κάνω δεύτερο. Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια, να αρχίσει να μεγαλώνει, να περπατάει, να αφοσιωθώ σε εκείνη και βλέπουμε. Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι» είπε.