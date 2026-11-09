Δούκισσα Νομικού: Έκλεισε τα 40 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο όμορφο τρόπο

Μακριά από εντυπωσιακά πάρτι και μεγάλες γιορτές επέλεξε να περάσει τα 40ά γενέθλιά της η Δούκισσα Νομικού, δίνοντας αυτή τη φορά προτεραιότητα σε όσα έχουν πραγματική σημασία για εκείνη. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο προτίμησε να απολαύσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα κοντά στην οικογένειά της, μέσα στη φύση, γεμίζοντας όμορφες αναμνήσεις με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Δούκισσα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τον εορτασμό των γενεθλίων της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε η κόκκινη τούρτα με τα κεράκια, αλλά και οι οικογενειακές δραστηριότητες που περιλάμβαναν ράφτινγκ, βόλτες και στιγμές χαλάρωσης στη φύση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

Το νέο κεφάλαιο της ζωής της και το μήνυμα που μοιράστηκε

Για τη Δούκισσα Νομικού, τα 40 φαίνεται πως σηματοδοτούν μια νέα περίοδο, την οποία υποδέχεται με ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Άλλωστε, όπως εξήγησε και η ίδια, δεν είχε ανάγκη από μια μεγάλη γιορτή, αλλά από ουσιαστικό χρόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά:

«Κεφάλαιο 40. Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό. Και έτσι ακριβώς το νιώθω. Έτσι το θέλω. Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι. Ήθελα χρόνο που κυλά αργά, φύση που σε ηρεμεί και τους λίγους που μένουν πάντα δίπλα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές σας, τις διάβασα μία μία. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν».

Μια διαφορετική γιορτή, γεμάτη απλές αλλά πολύτιμες στιγμές, ήταν τελικά ο τρόπος που επέλεξε να καλωσορίσει τη νέα δεκαετία της ζωής της. Και από τα λόγια της είναι ξεκάθαρο πως ανυπομονεί για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.