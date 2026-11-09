Η adidas στην κορυφή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας με Μαρινάκου, Πετρουλάκη και Κώστα Σταμούλη

Διπλή πρωτιά για την adidas στα 10 χλμ. του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με την Αναστασία Μαρινάκου και τον Παναγιώτη Πετρουλάκη να κατακτούν την πρώτη θέση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 33:09 και 29:40 αντίστοιχα.

Η Αναστασία Μαρινάκου συνέχισε το εντυπωσιακό σερί της στη διοργάνωση, κατακτώντας για 6η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στα 10 χλμ. με χρόνο 33:09. Με μία ακόμη πρωτιά στη συγκεκριμένη απόσταση, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην παρουσία της στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Η Αναστασία Μαρινάκου αγωνίστηκε με τα Adizero Adios Pro 5, επιβεβαιώνοντας με την επίδοσή της το “Faster. Fastest. Adizero.”

Στην κορυφή των 10 χλμ. βρέθηκε και ο Παναγιώτης Πετρουλάκης, ο οποίος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε 29:40, ολοκληρώνοντας τη διπλή πρωτιά της adidas στο αγώνισμα. Με τη φετινή του επίδοση, ο Πετρουλάκης κατέρριψε το δικό του ρεκόρ διαδρομής των 30:03 από την περσινή διοργάνωση και έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 30 λεπτών.

Ο Πετρουλάκης αγωνίστηκε με τα Adizero Adios Pro Evo 3, τα ελαφρύτερα και ταχύτερα αγωνιστικά παπούτσια της οικογένειας Adizero.

Οι διακρίσεις για τους αθλητές της adidas συνεχίστηκαν και στα 5 χλμ., με την Ιουλιάνα Ρούσσου να τερματίζει 2η, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 16:35. Στο 5 km University Race, η Μαρία Κάσσου πρόσθεσε ακόμη μία θέση στο βάθρο για την adidas, κατακτώντας την 3η θέση με χρόνο 18:12.

Στην Αυθεντική Διαδρομή των 42,195 χλμ., δυναμική παρουσία για την adidas σημείωσαν και οι Κωνσταντίνος Σταμούλης και Νίκος Σταμούλης, οι οποίοι κατέκτησαν την 1η και την 3η θέση μεταξύ των Ελλήνων αθλητών, με χρόνους 2:17:37 και 2:19:05 αντίστοιχα. Και οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν με τα Adizero Adios Pro Evo 3, ένα μοντέλο συνδεδεμένο με ιστορικές επιδόσεις στον Μαραθώνιο.

Ο παλμός δεν περιορίστηκε στη γραμμή του τερματισμού. Η adidas μετέφερε την ενέργεια της running κοινότητας μέσα στην ίδια τη διαδρομή, με τους adidas Runners Athens και ένα μεγάλο cheering crew να γεμίζουν το AR Cheering Zone με μουσική και ενέργεια, δίνοντας στους runners την έξτρα ώθηση στα χιλιόμετρα της προσπάθειάς τους.

Από την προετοιμασία μέχρι τη στιγμή του τερματισμού, η adidas βρέθηκε και φέτος δίπλα στους αθλητές και στη running κοινότητα της Αθήνας, συνεχίζοντας μια σχέση περισσότερων από 25 χρόνια με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ως Μεγάλος Χορηγός.

Η running συλλογή της adidas είναι διαθέσιμη στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 και σε επιλεγμένους συνεργάτες λιανικής.