Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ντύθηκε νύφη και έκλεψε τις εντυπώσεις στην πασαρέλα του Βασίλη Ζούλια

Μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία ανέβηκε στην πασαρέλα του Βασίλη Ζούλια και μαγνήτισε τα βλέμματα, φορώντας μια εντυπωσιακή νυφική δημιουργία.

Το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, ο γνωστός σχεδιαστής παρουσίασε τη νέα του συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2026-2027, στο πλαίσιο της 38ης Athens Fashion Week. Η επίδειξη φιλοξενήθηκε στο εργοστάσιο «Πεταλούδα», με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να δίνει το δικό της στίγμα στο fashion show.

Το μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα με διαφορετικά σύνολα του σχεδιαστή, ωστόσο εκείνο που ξεχώρισε ήταν το λευκό φόρεμα με τις ασημένιες λεπτομέρειες και την ιδιαίτερη λαιμόκοψη, που έδινε μια ξεχωριστή πινελιά στη νυφική εμφάνιση.

Για να ολοκληρώσει το look, επέλεξε ασημένιες γόβες, ενώ κρατούσε μια ανθοδέσμη με λευκά λουλούδια. Τα μαλλιά της ήταν μαζεμένα σε έναν κομψό κότσο, αφήνοντας το φόρεμα και τις λεπτομέρειές του να πρωταγωνιστήσουν.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο άνετα κινείται στην πασαρέλα, χαρίζοντας μία από τις πιο αξιοπρόσεκτες εμφανίσεις της βραδιάς.