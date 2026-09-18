Η Πάολα θα είναι η νέα coach του «The Voice», παίρνοντας τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στον μουσικό διαγωνισμό του ΣΚΑΪ.
Το «The Voice» επιστρέφει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, ενώ στις καρέκλες των coaches θα βρίσκονται η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης και πλέον η Πάολα.
Η τραγουδίστρια επιλέχθηκε μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη χρονιά στο talent show. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Πάολα είχε στενή φιλία και αμοιβαία καλλιτεχνική εκτίμηση με τον εκλιπόντα τραγουδιστή, γεγονός που έπαιξε ρόλο στην επιλογή της. Το πρώτο γύρισμα με τη συμμετοχή της έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.
Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν αναμένεται να είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.
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