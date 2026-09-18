Όταν έρχεται το φθινόπωρο, δεν αλλάζει μόνο ο καιρός αλλά και ο τρόπος που ντύνεσαι. Αναζητάς πιο ζεστά υφάσματα, άνετες γραμμές και κομμάτια που μπορούν να σε ακολουθήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλεις ρούχα όμορφα, αλλά και πρακτικά, που να φοριούνται εύκολα και να ταιριάζουν μεταξύ τους. Με αυτή ακριβώς τη διάθεση παρουσιάζεται η Falconeri Φθινόπωρο Χειμώνας 2026, μια συλλογή που φέρνει το κασμίρ και τις πλούσιες υφές στην καθημερινή γκαρνταρόμπα.

Μια συλλογή που θυμίζει χειμώνα

Η νέα συλλογή έχει τίτλο «The Weight of Light» και είναι εμπνευσμένη από το χειμερινό τοπίο. Από τα γυμνά κλαδιά και τα ήρεμα χρώματα της φύσης μέχρι το απαλό φως που εμφανίζεται τις κρύες ημέρες, όλα αποτυπώνονται στα ρούχα με έναν διακριτικό και πολύ όμορφο τρόπο.

Οι γραμμές είναι καθαρές, αλλά όχι αυστηρές. Τα ρούχα πέφτουν φυσικά στο σώμα και σου επιτρέπουν να κινείσαι άνετα, είτε βρίσκεσαι στο γραφείο είτε σε μια χαλαρή έξοδο.

Το κασμίρ στο επίκεντρο

Το Ultrafine Cashmere παραμένει ένα από τα βασικά υλικά της συλλογής και εμφανίζεται σε ζακέτες, ζιβάγκο, πλεκτές μπλούζες, φορέματα και tops με ρευστή γραμμή. Είναι ανάλαφρο, απαλό και μπορεί να φορεθεί εύκολα μόνο του ή μέσα σε διαφορετικά layers.

Το Ultrasoft Cashmere προσφέρει πιο ζεστή και πλούσια αίσθηση, μέσα από πουλόβερ, ζακέτες και φορέματα με ιδιαίτερες πλέξεις. Οι cable knits, τα argyle μοτίβα και οι diamond πλέξεις δίνουν χαρακτήρα στα πλεκτά, ενώ οι δερμάτινες λεπτομέρειες σε γιακάδες και τσέπες κάνουν τα κομμάτια πιο σύγχρονα. Η φιλοσοφία του κασμίρ παραμένει ξεκάθαρη, αλλά παρουσιάζεται με πιο φρέσκια ματιά.

Γήινες αποχρώσεις και μικρές λάμψεις

Η βασική παλέτα κινείται σε λευκό, stone, μπεζ, camel και βαθύ καφέ. Ανάμεσά τους εμφανίζονται το petal rose, το grape, το cherry και το abyss, ένα βαθύ teal που προσθέτει ένταση χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Για τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις, το lurex και οι παγιέτες χαρίζουν διακριτική λάμψη. Η σειρά Soft Shine Couture προτείνει πλισέ φούστες, απαλά πουλόβερ και ζιβάγκο με cut out ώμους, συνδυάζοντας τη θηλυκότητα με την άνεση.

Ρούχα που φοριούνται πραγματικά

Ξεχωρίζει ακόμη η genderless πρόταση της Falconeri, με maxi ζακέτες, half zip πουλόβερ, oversized πουκάμισα, cocooning γραμμές και αξεσουάρ από κασμίρ. Παράλληλα, η σειρά Undyed Cashmere αναδεικνύει τις φυσικές αποχρώσεις των νημάτων, μέσα από πουλόβερ, γιλέκα, φόρμες και ζακέτες.

Τέλος, η Falconeri Φθινόπωρο Χειμώνας 2026 είναι μια συλλογή για να τη ζήσεις στην καθημερινότητά σου. Για τις ημέρες που θέλεις να νιώθεις ζεστά, άνετα και περιποιημένα, χωρίς να προσπαθείς υπερβολικά.