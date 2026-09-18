Το Vodafone TV προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας, μέσα από τρία ανανεωμένα πακέτα συνδρομών. Με τιμές που ξεκινούν από μόλις 3,90 ευρώ τον μήνα, τα νέα πακέτα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε οικογένειας, διαθέτοντας πλούσιο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.

Το πακέτο Vodafone TV Start (3,90€/μήνα) διαθέτει περισσότερα από 35 τηλεοπτικά κανάλια και έναν πλούσιο κατάλογο σειρών και ταινιών από τα μεγαλύτερα studios, όπως Universal, Warner Bros., Paramount και Tanweer. Στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται ακόμη βραβευμένες σκανδιναβικές παραγωγές από τη Viaplay, καθώς και επιλεγμένοι τίτλοι για παιδιά και γονείς.

Για όσους αναζητούν ακόμα περισσότερες επιλογές, το πακέτο Vodafone TV, με 9,90 ευρώ τον μήνα, διαθέτει ολόκληρο τον κατάλογο του HBO Max, φέρνοντας δημοφιλείς σειρές, κινηματογραφικές επιτυχίες και παραγωγές της Warner Bros. Discovery. Με αυτή την επιλογή οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση και στο HBO Max app, από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή, όπου και όποτε το επιθυμούν.

Τέλος, το πακέτο Vodafone TV Plus με τιμή 17,90 ευρώ τον μήνα, περιλαμβάνει όλο το παραπάνω περιεχόμενο, καθώς και πρόσβαση στην υπηρεσία Disney+, μέσα από την οποία οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν κορυφαίο, αποκλειστικό περιεχόμενο των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ανανεωμένα πακέτα Vodafone TV εδώ.