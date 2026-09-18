Τη δική του απάντηση στον χαρακτηρισμό «soundtrack της ελληνικής παρακμής» έδωσε ο Νίκος Καρβέλας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Άνω Κάτω… Κοινωνία», χθες το βράδυ..

Κατά την παρουσίαση του συνθέτη, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανέφερε πως για κάποιους αποτελεί «ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής». Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την εκτίμηση του παρουσιαστή.

«Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε σε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα της καλλιτεχνικής του πορείας, υποστηρίζοντας πως αυτά δεν συνάδουν με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

«Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη. Δεν υπάρχει νομίζω ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, επειδή αυτό είπες».

Όταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος διευκρίνισε ότι είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «το soundtrack» και όχι «η προσωποποίηση της παρακμής», ο συνθέτης επέμεινε στη θέση του και ζήτησε να αναπαραχθεί το απόσπασμα της συζήτησης.

«Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback;», είπε.

Ο Νίκος Καρβέλας ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με μια φράση που αποτύπωσε με απόλυτη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

«Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο συνθέτης μίλησε για την προσωπική του ζωή και τις σχέσεις του με τις γυναίκες που στάθηκαν στο πλευρό του. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως ο τρόπος με τον οποίο εξέφραζε την αγάπη του δεν ήταν πάντα σωστός, αναγνωρίζοντας εκ των υστέρων τις συμπεριφορές του.

«Αγάπησα με ηλιθιότητα, αλλά μετά το έκανα εμετό… αυτό το πράγμα διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα».