Με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, επιστρέφει και το Village Cine School, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία των Village Cinemas, η οποία μετατρέπει τη σχολική εκδρομή σε μία αξέχαστη εμπειρία μάθησης. Μέσα από τις σχολικές προβολές, το Village Cine School συνδυάζει τη ψυχαγωγία με τη μάθηση, προσφέροντας σε μαθητές κάθε ηλικίας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ξεχωριστές ταινίες και ντοκιμαντέρ, μεταφέροντας τη μαθησιακή εμπειρία από την τάξη στη μεγάλη οθόνη.

Το Village Cine School φέτος μεγαλώνει, καθώς μετά την πρόσφατη διεύρυνση του δικτύου των Village Cinemas, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία είναι πλέον διαθέσιμη σε 4 επιπλέον τοποθεσίες, φέρνοντας την εμπειρία ακόμη πιο κοντά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι σχολικές επισκέψεις μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν και στα Village Cinemas Γλυφάδας, Ίλιον – Escape Center, στο Μακεδονία Mall στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για πρώτη φορά στην Πάτρα.

Το Village Cine School έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών χάρη στο εύρος ταινιών και ντοκιμαντέρ που διαθέτει, καθώς από τον Μάρτιο που παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία και έως το τέλος του 2026, περισσότερα από 120 σχολεία έχουν πραγματοποιήσει και προγραμματίσει εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Village Cinemas. Επιπλέον, ο κατάλογος με τις διαθέσιμες ταινίες εμπλουτίζεται διαρκώς, με τις τελευταίες κυκλοφορίες παιδικών ταινιών, όπως Minions & Τέρατα, Toy Story 5, Βαιάνα, Paw Patrol: Κουτάβια Και Δεινόσαυροι, Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ, GOAT, Ζωούπολη 2 και Αστερίξ & Οβελίξ – Στο Δρόμο για την Κίνα, αλλά και με δημοφιλείς ταινίες ιστορικού/ εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, όπως η επική ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Άνεμος Ελευθερίας 1821 και Καλάβρυτα 1943.

Το Village Cine School για μια ακόμα χρονιά έρχεται για να ζωντανεύσει τη γνώση, δημιουργώντας μια οργανωμένη και διασκεδαστική επιμορφωτική εμπειρία για παιδιά κάθε διδακτικής βαθμίδας, σε όλη την Ελλάδα.

Μπορείτε να εξερευνήσετε τον κόσμο του Village Cine School εδώ!

Village Cine School. Εδώ η γνώση ζωντανεύει!