Τραγανή, βουτυρένια βάση και αφράτη γέμιση με γεύση που θυμίζει καραμέλα. Αυτή η τάρτα συνδυάζει απλά υλικά και λίγη προσοχή στο ψήσιμο, για ένα πλούσιο γλυκό που ταιριάζει όμορφα με τον απογευματινό καφέ. Το μυστικό της κρύβεται στο καλό χτύπημα της γέμισης και στο να τη βγάλουμε από τον φούρνο όσο το κέντρο της τρεμοπαίζει ακόμη ελαφρά.

Υλικά

Για τη γλυκιά ζύμη τάρτας

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.σ. ζάχαρη άχνη

75 γρ. ανάλατο βούτυρο, κρύο και κομμένο σε κυβάκια περίπου 1 εκ.

1 κρόκος αυγού ελευθέρας βοσκής

½ κ.γ. χυμός λεμονιού

1 κ.σ. νερό, συν λίγο επιπλέον αν χρειαστεί

Λίγο αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης

Για τη γέμιση

230 ml ζαχαρούχο γάλα

170 ml γάλα εβαπορέ

175 γρ. ανοιχτόχρωμη ζάχαρη muscovado

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με την άχνη. Προσθέτουμε το κρύο βούτυρο και τρίβουμε απαλά με τις άκρες των δαχτύλων μας, μέχρι το μείγμα να μοιάζει με ψιλά ψίχουλα. Εναλλακτικά, δουλεύουμε τα υλικά σε πολυκόφτη και τα μεταφέρουμε σε μπολ.

Σε ένα μικρό σκεύος ανακατεύουμε τον κρόκο με τον χυμό λεμονιού και τη μία κουταλιά νερό. Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο του αλευριού και ρίχνουμε το μείγμα. Με ένα μαχαίρι φαγητού ανακατεύουμε, μέχρι να αρχίσει να ενώνεται η ζύμη. Αν δείχνει πολύ στεγνή, προσθέτουμε ελάχιστο νερό.

Μόλις η ζύμη αρχίσει να δένει, τη μαζεύουμε απαλά με τα χέρια σε μπάλα, χωρίς να τη ζυμώσουμε πολύ. Την τυλίγουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Προψήνουμε τη βάση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Ανοίγουμε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, σε φύλλο πάχους περίπου 3 χιλιοστών. Στρώνουμε το φύλλο σε ταρτιέρα, καλύπτοντας τη βάση και τα τοιχώματα, και αφήνουμε τις άκρες να περισσεύουν. Κρατάμε λίγο ωμό ζυμάρι για τυχόν ρωγμές.

Καλύπτουμε τη ζύμη με λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο και προσθέτουμε βαρίδια ψησίματος, άψητο ρύζι ή φακές. Ψήνουμε για 15 λεπτά. Αφαιρούμε προσεκτικά τη λαδόκολλα μαζί με τα βαρίδια και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 8 λεπτά, μέχρι η βάση να δείχνει στεγνή και να πάρει λίγο χρώμα.

Με ένα μικρό, κοφτερό μαχαίρι κόβουμε τη ζύμη που περισσεύει γύρω από την ταρτιέρα. Αν εντοπίσουμε ρωγμές ή τρυπούλες, τις κλείνουμε με ελάχιστο από το ζυμάρι που κρατήσαμε. Χαμηλώνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Χτυπάμε τη γέμιση και ψήνουμε

Βάζουμε το ζαχαρούχο, το εβαπορέ και τη ζάχαρη muscovado σε ένα μεγάλο μπολ ή στον κάδο του μίξερ. Χτυπάμε με ηλεκτρικό μίξερ, αρχικά σε χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια σε υψηλότερη, για περίπου 10 λεπτά. Θέλουμε το μείγμα να αυξήσει τον όγκο του και να αποκτήσει ανάλαφρη υφή με φυσαλίδες.

Αδειάζουμε τη γέμιση στην προψημένη βάση και ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, ελέγχοντας από τα 20 λεπτά. Βγάζουμε την τάρτα όταν η γέμιση μόλις σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να τρεμοπαίζει λίγο στο κέντρο.

Αφήνουμε την τάρτα να κρυώσει μέσα στην ταρτιέρα πριν την κόψουμε και τη σερβίρουμε.

Καλή απόλαυση!