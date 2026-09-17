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Μια γιαγιά στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας πλησίασε ένα ρωσικό drone FPV με σύνδεση μέσω οπτικής ίνας και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατάφερε να το αποσυνδέσει από τον χειριστή του.

Το βίντεο φέρεται να καταγράφηκε από την πλευρά Ρώσου χειριστή και να κυκλοφόρησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Σε αυτό, η γυναίκα πλησιάζει το προσγειωμένο drone και αφαιρεί το καρούλι της οπτικής ίνας, διακόπτοντας έτσι τη σύνδεση ελέγχου.

Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια αποσύνδεσε και την μπαταρία του drone, πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η κίνησή της προκάλεσε έντονα σχόλια, καθώς πολλοί παρατηρητές επαίνεσαν την ψυχραιμία και την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε. Ένας από αυτούς περιέγραψε την πράξη της ως «χειρουργική ακρίβεια», ενώ διπλωμάτης που σχολίασε το περιστατικό υπογράμμισε τον εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο που ανέλαβε.

Τα ρωσικά drones FPV με σύνδεση μέσω οπτικής ίνας χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης και μεταδίδουν εικόνα και εντολές μέσω φυσικού καλωδίου. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η εξάρτησή τους από τις ασύρματες επικοινωνίες, γεγονός που τα καθιστά πιο δύσκολο να παρεμβληθούν με συμβατικά μέσα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν, πάντως, ότι η προσέγγιση ενός τέτοιου drone είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ακόμη και όταν έχει προσγειωθεί, μπορεί να παραμένει ενεργό ή να μεταφέρει εκρηκτικό φορτίο.

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