Ρομπότ χόρεψαν στο «America’s Got Talent» κι έκαναν τη Σοφία Βεργκάρα να πατήσει golden buzzer

Μια εμφάνιση που συνδύασε χορό, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη ενθουσίασε το κοινό του «America’s Got Talent». Τα ρομπότ της κινεζικής εταιρείας Unitree ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον 27χρονο χορευτή Γου Γιουφέι και κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τόσο πολύ τη Σοφία Βεργκάρα, ώστε εκείνη πάτησε το golden buzzer και τους έστειλε απευθείας στον τελικό του αμερικανικού τηλεοπτικού σόου.

Ο Γου, ο οποίος κατάγεται από το Σιτσουάν και ασχολείται με το street dance εδώ και 13 χρόνια, περιέγραψε τη συνεργασία του με τα ρομπότ ως «ένα πολύ μαγικό συναίσθημα». Παρότι παραδέχεται ότι η ταχύτητα με την οποία μαθαίνουν, από συγχρονισμένες χορευτικές κινήσεις μέχρι τεχνικές κουνγκ φου, είναι «αρκετά τρομακτική», απολαμβάνει ιδιαίτερα τις κοινές τους εμφανίσεις.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ανάμεσα στους ανθρώπους και τις μηχανές έχει δημιουργηθεί ένα είδος δεσμού. «Είναι σχεδόν σαν να υπάρχει ένα είδος ομαδικού πνεύματος», δήλωσε, εξηγώντας πως τα ρομπότ «δεν είναι απλώς ψυχρές και άψυχες» μηχανές.

Όταν η τεχνολογία αποκτά προσωπικότητα

Πίσω από τις εμφανίσεις της ομάδας Homies βρίσκεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής Φανγκ Τζενγκχουά. Για εκείνον, η εκπαίδευση ενός ρομπότ στον χορό μοιάζει με «τη δημιουργία μιας ψυχής».

Στην αρχή, ο ίδιος αντιμετώπιζε με επιφύλαξη την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στις χορευτικές παραστάσεις και την επιρροή των ρομπότ στον χορό. Όπως παραδέχτηκε, ήταν «αρκετά αντίθετος με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις χορευτικές παραστάσεις ή με την επίδραση των ρομπότ στον χορό». Η συνεργασία του, όμως, με τους μηχανικούς της Unitree άλλαξε σταδιακά την άποψή του.

Ο Φανγκ αποκαλεί τους εξειδικευμένους μηχανικούς «μητέρες» των ρομπότ, καθώς εκείνοι τα εκπαιδεύουν, διορθώνουν τις κινήσεις τους και παρεμβαίνουν όταν κάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει.

Δες το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=MbpAUGA2YHY

Μια χορογραφία λίγων δευτερολέπτων χρειάζεται εβδομάδες

Η προετοιμασία για ένα τέτοιο σόου μόνο εύκολη δεν είναι. Μια χορευτική ρουτίνα διάρκειας μόλις 30 δευτερολέπτων μπορεί να απαιτήσει ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί, ενώ οι άνθρωποι χορευτές χρειάζεται να προσαρμόζουν αρκετές φορές τις κινήσεις τους στις δυνατότητες των ρομπότ.

«Αν οι χορευτές δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, θα χρειαστούν πολλές επαναλήψεις», εξήγησε ο Λιου Τζιτσουάν, υπεύθυνος εμπορικής αξιοποίησης στην εταιρεία καταγραφής κίνησης ρομπότ BridgeDP.

Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, οι μηχανικοί παραμένουν απαραίτητοι, καθώς πρέπει να λύνουν προβλήματα σε πραγματικό χρόνο. Ένα τεχνικό ζήτημα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ροή της χορογραφίας και να απαιτήσει άμεση παρέμβαση.

Οι κινήσεις που μπορούν και εκείνες που δυσκολεύονται να κάνουν

Ο Βέγκερς Γουέι, από το στούντιο χορού Limit Crew στη Σαγκάη, σχεδιάζει τις χορογραφίες έχοντας πάντα στο μυαλό του τις δυνατότητες των ρομπότ. «Αν διαπιστώσουμε ότι κάποιες κινήσεις δεν φαίνονται καλές στα ρομπότ ή ότι μοιάζει σαν να κάνουν λάθη, τις αλλάζουμε», δήλωσε.

Τα ρομπότ τα καταφέρνουν ιδιαίτερα καλά στις περιστροφές και στις λεγόμενες «power moves» του street dance. Όπως εξήγησε ο Γουέι, σε αυτές τις κινήσεις «είναι απλώς θέμα ρύθμισης της ισχύος του κινητήρα και της ροπής των χεριών».

Αντίθετα, οι κινήσεις που απαιτούν ευλυγισία και πιο φυσική ροή παραμένουν δύσκολες. Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η μουσικότητα. Σε αντίθεση με έναν άνθρωπο χορευτή, ένα ρομπότ δεν μπορεί να αυτοσχεδιάσει ή να «κάνει προσαρμογές επιτόπου» αν αλλάξει ξαφνικά η μουσική.

Η εμφάνιση στο «America’s Got Talent» απέδειξε, πάντως, ότι τα ρομπότ μπορούν ήδη να γίνουν εντυπωσιακοί performers. Το ερώτημα είναι αν κάποια στιγμή θα μπορέσουν να αποκτήσουν και εκείνο το απρόβλεπτο στοιχείο που κάνει τον ανθρώπινο χορό πραγματικά ζωντανό.