DiPetsa @London Fashion Week: To σουτιέν που εκτοξεύει γάλα και γίνεται viral!

Η DiPetsa έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να δημιουργήσει τη δική της, άμεσα αναγνωρίσιμη αισθητική. Το γυναικείο σώμα, η κίνηση, ο αισθησιασμός και η ελευθερία της έκφρασης βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της δουλειάς της Δήμητρας Πέτσα. Αυτή τη φορά, όμως, η Ελληνίδα σχεδιάστρια έστρεψε το βλέμμα της σε μία ακόμη πλευρά της γυναικείας εμπειρίας, τη μητρότητα.

Στην παρουσίαση της Spring 2027 συλλογής της στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, η DiPetsa παρουσίασε το HOLY MILK, μια συλλογή που μιλά για το σώμα και τις αλλαγές του, τη γέννηση, τη φροντίδα και τη μεταμόρφωση που συνοδεύει τη μητρότητα.

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Η έγκυος Leigh-Anne Pinnock στο φινάλε

Μία από τις εικόνες που ξεχώρισαν ήρθε στο τέλος του show. Η έγκυος Leigh-Anne Pinnock εμφανίστηκε στην πασαρέλα με ένα λευκό υγρό που έμοιαζε με μητρικό γάλα να κυλά από το στήθος της, μετατρέποντας το φινάλε σε μία έντονα συμβολική στιγμή.

Άλλωστε, ολόκληρη η παρουσίαση κινήθηκε γύρω από την έννοια του μητρικού γάλακτος. Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν ακόμη και μωρά, ενώ το show έμοιαζε περισσότερο με τελετουργία γύρω από τη μητρότητα και τη γυναικεία εμπειρία παρά με μια συνηθισμένη επίδειξη μόδας.

Η συλλογή αντιμετωπίζει τη μητρότητα όχι μόνο ως τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά ως μια διαδικασία που αλλάζει το σώμα και την ίδια τη γυναίκα. Και αυτό το στοιχείο πέρασε τόσο μέσα από το concept της παρουσίασης όσο και μέσα από τα ίδια τα ρούχα.

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Το γνώριμο wet look της DiPetsa επέστρεψε

Φυσικά, από τη συλλογή δεν έλειψε η χαρακτηριστική wet look τεχνική που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με το brand. Η DiPetsa έχει δημιουργήσει μέσα στα χρόνια μια πολύ συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα, με σχέδια που μοιάζουν βρεγμένα και εφαρμόζουν πάνω στο σώμα σαν δεύτερο δέρμα.

Διαφάνειες, ντραπέ υφάσματα, πτυχώσεις και υλικά που στρίβουν και αγκαλιάζουν το σώμα συνδυάστηκαν με πιο γλυπτικές δημιουργίες. Το αποτέλεσμα διατήρησε το γνώριμο second skin εφέ, χωρίς όμως το γυμνό να αποτελεί αυτοσκοπό.

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Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα στοιχεία που κάνουν ενδιαφέρουσα τη δουλειά της DiPetsa. Το σώμα δεν λειτουργεί απλώς ως καμβάς πάνω στον οποίο φοριέται ένα ρούχο. Γίνεται κομμάτι του ίδιου του σχεδίου. Το ύφασμα ακολουθεί τις καμπύλες και την κίνηση και δημιουργεί μια συνεχή ισορροπία ανάμεσα στην αποκάλυψη και την κάλυψη.

Το συγκεκριμένο ύφος έχει ήδη φορεθεί από γυναίκες όπως η Gigi Hadid, η FKA Twigs και η Kim Kardashian, όμως στην Spring 2027 συλλογή η σχεδιάστρια το χρησιμοποίησε για να μιλήσει για κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Για ένα σώμα που αλλάζει, γεννά και φροντίζει.

Με το HOLY MILK, η DiPetsa έβαλε τελικά στο επίκεντρο τη μητρότητα χωρίς να την παρουσιάσει ως κάτι αποστειρωμένο ή εξιδανικευμένο. Την προσέγγισε μέσα από το σώμα, τα υγρά, την κίνηση και τη μεταμόρφωση, δηλαδή μέσα από όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν εδώ και χρόνια τη δική της σχεδιαστική γλώσσα.