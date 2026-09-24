Φθινοπωρινά looks για όλη την οικογένεια!

Με τις πρώτες δροσερές ημέρες, τα πλεκτά, τα πανωφόρια και οι αποχρώσεις της γης επιστρέφουν στην καθημερινή μας γκαρνταρόμπα. Η Marks & Spencer προτείνει επιλογές για γυναίκες, άνδρες και παιδιά, με κομμάτια που συνδυάζονται εύκολα και φοριούνται από το πρωί μέχρι τη βόλτα.

Γυναικεία looks με χρώμα

Ένα φόρεμα σε λαδί απόχρωση είναι μια εύκολη επιλογή για τις ημέρες που θέλουμε να ντυθούμε χωρίς πολλή σκέψη. Φοριέται μόνο του όσο ο καιρός παραμένει ήπιος και συνδυάζεται με ένα ζεστό πανωφόρι όταν η θερμοκρασία πέφτει. Στη συλλογή ξεχωρίζει επίσης ένα καρό παλτό, που δίνει ενδιαφέρον ακόμη και σε ένα απλό σύνολο με τζιν και μονόχρωμο τοπ. Μια καφέ τσάντα ολοκληρώνει το look και ταιριάζει με τις γήινες αποχρώσεις της εποχής.

Άνετες επιλογές για άνδρες

Για το ανδρικό ντύσιμο, ένα σκούρο jacket γίνεται η βάση για πολλά καθημερινά σύνολα. Μπορεί να φορεθεί πάνω από ένα απλό T-shirt ή πουκάμισο και να συνδυαστεί με τζιν. Τα καρό πουκάμισα προσθέτουν λίγη περισσότερη υφή και χρώμα, ενώ φοριούνται εύκολα είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με ένα μονόχρωμο πλεκτό.

Παιδικά με παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες

Στα παιδικά, ένα πλεκτό με καρδιές δίνει χρώμα στο ντύσιμο και ταιριάζει όμορφα με ένα απλό παντελόνι. Για το σχολείο ή τη βόλτα, τα άνετα παντελόνια και τα καρό πουκάμισα προσφέρουν πρακτικές επιλογές, χωρίς να χάνουν τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα τους.

Τα κομμάτια που κάνουν τη διαφορά

Ένα καρό πανωφόρι, ένα ζεστό πλεκτό ή μια τσάντα σε γήινο τόνο μπορούν να αλλάξουν εύκολα τη διάθεση ενός συνόλου. Στις επιλογές της Marks & Spencer βρίσκουμε ιδέες για διαφορετικές ηλικίες και στιλ, ώστε να υποδεχτούμε το φθινόπωρο με άνετα, ευέλικτα looks και κατάλληλα για την καθημερινότητα.