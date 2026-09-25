Φθινοπωρινές αποδράσεις με γεύση: από τους αμπελώνες της Νεμέας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας

Το φθινόπωρο είναι ωραία εποχή για να γνωρίσεις έναν τόπο μέσα από όσα παράγει. Αντί να οργανώσεις απλώς μια εκδρομή για φαγητό και βόλτες, μπορείς να ακολουθήσεις τον ρυθμό της συγκομιδής και να δεις πώς το κρασί και το ελαιόλαδο συνδέονται με την καθημερινότητα κάθε περιοχής.

Νεμέα, με άρωμα Αγιωργίτικου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vinosteps (@vinosteps)



Στη Νεμέα, οι αμπελώνες απλώνονται γύρω από την πόλη και τα γύρω χωριά, ενώ αρκετά οινοποιεία δέχονται επισκέπτες για ξενάγηση και γευσιγνωσία. Κάποια προσφέρουν, κατόπιν συνεννόησης, περιήγηση στους αμπελώνες και ενημέρωση για τα στάδια της παραγωγής του κρασιού. Έτσι, ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να συνδυάσει κρασί, τοπικό φαγητό και βόλτα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεμέας.

Μην θεωρήσεις, όμως, ότι θα πετύχεις οπωσδήποτε τον τρύγο ή ότι κάθε οινοποιείο οργανώνει την ίδια εμπειρία. Η συγκομιδή και οι επισκέψεις εξαρτώνται από την περίοδο και το πρόγραμμα κάθε χώρου. Ένα τηλεφώνημα πριν από την αναχώρηση θα σε γλιτώσει από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peloponnese – Πελοπόννησος (@peloponnese_gr)

Μεσσηνία, ανάμεσα σε ελαιώνες και ιστορία

Αν σε τραβά περισσότερο η ελιά, η Μεσσηνία προσφέρει μια διαφορετική διαδρομή. Οι ελαιώνες της απλώνονται από την Καλαμάτα προς την Καρδαμύλη, την Αρχαία Μεσσήνη, την Ανδρούσα και τη Χώρα. Οι διαδρομές αυτές συνδυάζουν το αγροτικό τοπίο με αρχαιολογικούς χώρους και ίχνη της τοπικής ιστορίας. Η συγκομιδή της ελιάς ξεκινά συνήθως τον Οκτώβριο και διαρκεί περίπου δύο μήνες, αλλά ο χρόνος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και την ποικιλία.



Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να μπεις σε οποιονδήποτε ελαιώνα ή να παρακολουθήσεις τη συγκομιδή χωρίς συνεννόηση. Ρώτησε εκ των προτέρων αν κάποιος παραγωγός ή χώρος δέχεται επισκέπτες. Ακόμη κι αν δεν πετύχεις οργανωμένη δραστηριότητα, μπορείς να γνωρίσεις την περιοχή μέσα από τις διαδρομές, τα τοπικά προϊόντα και μια επίσκεψη σε κάποιο ελαιοτριβείο που δέχεται κοινό.

Μια ξεχωριστή στάση στη Θάσο

Για μια πιο ασυνήθιστη φθινοπωρινή ιδέα και κυρίως αν είσαι από Βόρεια Ελλάδα, βάλε στο πρόγραμμα το χωριό Παναγία στη Θάσο. Εκεί βρίσκεται το Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο Σωτηρέλλη, που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. Σύμφωνα με τον επίσημο τουριστικό οδηγό της Ελλάδας, ο νερόμυλός του εξακολουθεί να λειτουργεί. Είναι μια ενδιαφέρουσα στάση για να δεις πώς η παραγωγή του ελαιολάδου συνδέθηκε με την τοπική ζωή, πέρα από τις συνηθισμένες γευστικές δοκιμές.

Το ωραίο σε ένα τέτοιο ταξίδι είναι ότι δεν χρειάζεται να γεμίσεις κάθε ώρα με δραστηριότητες. Διάλεξε μία περιοχή, κλείσε εγκαίρως όποια επίσκεψη σε ενδιαφέρει και άφησε χρόνο για μια ήρεμη βόλτα και ένα καλό γεύμα. Έτσι, η απόδραση γίνεται πιο προσωπική και ο τόπος μένει στη μνήμη όχι μόνο για το τοπίο του, αλλά και για τις γεύσεις του.