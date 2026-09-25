Pumpkin Spice από τη Nespresso Professional: Το φθινόπωρο αποκτά τη δική του γεύση

Η νέα εποχή φέρνει μαζί της διαφορετικές γεύσεις, αρώματα και νέες αφορμές για να ανανεωθεί η εμπειρία του καφέ. Η Nespresso Professional υποδέχεται το φθινόπωρο με το Pumpkin Spice, τη νέα εποχιακή της ποικιλία, που συνδυάζει τη γλυκιά γεύση της κολοκύθας με ζεστές νότες μπαχαρικών.

Κανέλα, γαρύφαλλο και κάρδαμο διαμορφώνουν τον ξεχωριστό αρωματικό χαρακτήρα της νέας δημιουργίας, σε μια πρόταση που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να συνδυάζεται με γάλα, αλλά και χωρίς αυτό.

Με το Pumpkin Spice, η Nespresso Professional προσθέτει μια εποχιακή επιλογή στο χαρτοφυλάκιό της, δίνοντας σε επιχειρήσεις, γραφεία και χώρους φιλοξενίας έναν ακόμη τρόπο να εμπλουτίσουν την εμπειρία καφέ που προσφέρουν.

Πώς δημιουργήθηκε η νέα ποικιλία

Πίσω από τον φθινοπωρινό χαρακτήρα του Pumpkin Spice βρίσκεται ένα χαρμάνι από κόκκους Arabica Βραζιλίας και Κολομβίας.

Η βάση του καφέ έχει επιλεγεί ώστε να λειτουργεί αρμονικά με τα πρόσθετα αρώματα της σύνθεσης, χωρίς να χάνεται ο χαρακτήρας του καφέ. Για το καβούρδισμα εφαρμόζεται η τεχνική split roast, με τους καφέδες να διαχωρίζονται ανά χώρα προέλευσης και να καβουρδίζονται ξεχωριστά, ελαφρά και για σύντομο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, το καβούρδισμα αναδεικνύει τη βάση χωρίς να επισκιάζει τα αρωματικά χαρακτηριστικά του Pumpkin Spice.

Λύσεις καφέ για κάθε επαγγελματικό περιβάλλον

Με το Pumpkin Spice, η Nespresso Professional προσθέτει μια εποχιακή διάσταση στην εμπειρία καφέ, ενώ η επαγγελματική μηχανή καφέ Giorno Mini διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του επαγγελματικού της χαρτοφυλακίου.

Από ένα μικρό γραφείο έως ένα ξενοδοχείο με πολλαπλά σημεία σερβιρίσματος, η Nespresso Professional διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη πρόταση καφέ που μπορεί να ακολουθεί τον επισκέπτη, τον πελάτη ή τον εργαζόμενο σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Ανακαλύψτε πώς η Nespresso Professional μπορεί να υποστηρίξει κάθε επαγγελματικό περιβάλλον με ολοκληρωμένες λύσεις καφέ και εποχιακές προτάσεις που ανανεώνουν την εμπειρία στο φλιτζάνι.