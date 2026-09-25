Ένα Προϊόν, Αμέτρητες Δυνατότητες: Η Aveda γιόρτασε την άφιξη του νέου One For All™ Leave-In Elixir σε ένα ξεχωριστό plant-powered brunch!

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια, φυσική κομψότητα και σύγχρονη αισθητική, η Aveda υποδέχτηκε beauty editors & content creators σε μια συνάντηση αφιερωμένη στις σύγχρονες ανάγκες περιποίησης και ενδυνάμωσης των μαλλιών. Αφορμή αποτέλεσε η επίσημη παρουσίαση του νέου One For All™ Leave-In Elixir, ενός πολυχρηστικού ελιξιρίου μαλλιών που συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα με τη δύναμη των φυτικών συστατικών, προσφέροντας 25 οφέλη σε ένα μόνο προϊόν.

Η ξεχωριστή αυτή εμπειρία φιλοξενήθηκε στον ολοκαίνουριο χώρο του Rhoé Athens, στην καρδιά της πόλης, ο οποίος διαμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση σε μια καταπράσινη γεμάτη λουλούδια όαση, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία της Aveda που συνδέει την υψηλή αισθητική και την καινοτομία με τον σεβασμό προς τη φύση.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα των καλεσμένων και την πρώτη γνωριμία τους με το νέο «χρυσό» ελιξίριο της Aveda. Στη συνέχεια, η Κλαίρη Βενούκα, Brand Manager Aveda & Bumble and Bumble, παρουσίασε τη φιλοσοφία και το όραμα της μάρκας, αναδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευσή της στη δημιουργία προϊόντων υψηλής απόδοσης, που αξιοποιούν τη δύναμη της φύσης και παράλληλα σέβονται τον πλανήτη.

Την παρουσίαση του νέου προϊόντος ανέλαβε ο Μηνάς Τσιράγγελος, Education Manager Balkans για την Aveda & Bumble and Bumble, ο οποίος αποκάλυψε τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του One For All™ Leave-In Elixir. Μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση, ανέδειξε τα 25 φυτικής προέλευσης οφέλη του προϊόντος, από την 72ωρη εντατική ενυδάτωση και τη θερμοπροστασία έως το εύκολο ξεμπέρδεμα και τον έλεγχο του φριζαρίσματος. Ένα προϊόν σχεδιασμένο για κάθε τύπο και υφή μαλλιών, που απλοποιεί την καθημερινή περιποίηση και συγκεντρώνει σε μία μόνο κίνηση όσα χρειάζονται τα μαλλιά για να δείχνουν και να αισθάνονται καλύτερα.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε η δημιουργική παρουσία της Αγγελιάνας Κορωνιού, γνωστής ως Foxy Lady, η οποία ανέλαβε να μεταμορφώσει τις εμβληματικές ξύλινες βούρτσες της Aveda σε μοναδικά έργα τέχνης, δημιουργώντας επί τόπου custom σχέδια με το όνομα κάθε καλεσμένου, σε ένα απόλυτα προσωπικό και ξεχωριστό δώρο που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα προσεγμένο brunch από την ομάδα του Rhoé, με φρέσκες γεύσεις και ελαφριές επιλογές, που έδωσαν στους καλεσμένους την ευκαιρία να απολαύσουν τη φιλοξενία, να ανταλλάξουν εντυπώσεις και να γνωρίσουν από κοντά το νέο προϊόν.

Με το One For All™ Leave-In Elixir, η Aveda προσθέτει στη σειρά περιποίησής της ένα προϊόν που έρχεται να κάνει την καθημερινή φροντίδα των μαλλιών πιο απλή, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φιλοσοφία της μάρκας: η καινοτομία μπορεί να ξεκινά από τη φύση και να μεταφράζεται σε πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ομορφιάς.

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