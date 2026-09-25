Hard Rock Rising: Η KiDALEY αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του Τοπικού Τελικού στο Hard Rock Cafe Athens!

Μια αξέχαστη μουσική διαδρομή ολοκληρώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο! Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η σκηνή του Hard Rock Cafe Athens πλημμύρισε από ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, πάθος και ασταμάτητα χειροκροτήματα στον Μεγάλο Τοπικό Τελικό του Hard Rock Rising.

Οι τρεις νικητές των προκριματικών βραδιών, οι Stiletto Strut (@stiletto_strut), οι Case Zero (@casezeroband) και η KiDALEY (@kidaley), ανέβηκαν στη σκηνή και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα καθηλωτικό show. Το κοινό, που γέμισε ασφυκτικά το κατάστημα στο Μοναστηράκι, έγινε για άλλη μια φορά ο μεγάλος κριτής της βραδιάς.

Μετά από μια αμφίρροπη και γεμάτη αγωνία ψηφοφορία μέσω της ειδικής online εφαρμογής, η KiDALEY (@kidaley) κέρδισε τις καρδιές και την ψήφο του κοινού, κατακτώντας τον τίτλο της Τοπικής Νικήτριας του Hard Rock Cafe Athens!

Ειδικότερα, η KiDALEY κερδίζει:

Δυνατότητα 3μηνης μουσικής φιλοξενίας στη σκηνή του Hard Rock Cafe Athens.

στη σκηνή του Hard Rock Cafe Athens. Απευθείας πρόκριση στον Παγκόσμιο Τελικό του διαγωνισμού, εκπροσωπώντας την ελληνική μουσική σκηνή απέναντι στους νικητές των υπόλοιπων Hard Rock Cafes ανά τον κόσμο!

Επόμενος Σταθμός: Ο Παγκόσμιος Τελικός & το Coke Studio στο Λος Άντζελες!

Πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στην 5η Οκτωβρίου, όταν η κριτική επιτροπή του Coke Studio θα αξιολογήσει τις εμφανίσεις όλων των τοπικών νικητών παγκοσμίως για να αναδείξει τον Μεγάλο Παγκόσμιο Νικητή (Grand Prize Winner).

Ο μεγάλος νικητής θα διεκδικήσει ένα μοναδικό πακέτο καριέρας, που περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο αξίας $10.000, επαγγελματικό recording session στο Coke Studio LA με τον υποψήφιο για GRAMMY παραγωγό Rob Rettberg, παγκόσμια διανομή μουσικής, εμφανίσεις στο Hard Rock Live Orlando και εξοπλισμό από τη Marshall Amps!

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή μας και στο αθηναϊκό κοινό που αγκάλιασε με τόσο ενθουσιασμό το Hard Rock Rising. Η ενέργεια όλες αυτές τις Τετάρτες απέδειξε ότι η ζωντανή μουσική είναι πιο ζωντανή από ποτέ και το Hard Rock Cafe ο απόλυτος προορισμός για να ζήσεις τον παλμό της. Συγχαρητήρια στην KiDALEY, είμαστε περήφανοι που θα εκπροσωπήσει την Αθήνα στον παγκόσμιο τελικό», ανέφερε η κα. Βιβή Γεροδήμου, Sales & Marketing Manager του Hard Rock Cafe Athens.

Το Hard Rock Cafe Athens ευχαριστεί θερμά όλες τις μπάντες, τους solo artists, τους συνεργάτες και φυσικά όλους τους φίλους της μουσικής που έδωσαν το «παρών» και στήριξαν τα νέα ταλέντα της πόλης.

Many performed. One rose!

Καλή επιτυχία στην KiDALEY στον παγκόσμιο τελικό!